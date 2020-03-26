韓國新冠病毒測試盒世界走紅，美國人也要

在新冠病毒測試方面，韓國是世界上做得最好的國家之一，其中包括一種不必下車就能檢驗的測試中心。現在，韓國正在幫助包括美國在內的其他國家。

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據報道，韓國已同意向美國提供急需的試劑盒。首爾說，美國總統特朗日前向韓國提出希望在新冠病毒方面予以幫助。韓國總統文在寅說，韓國將在保證能夠繼續測試韓國民眾的前提下，向美國提供儘可能多的新冠病毒檢測試劑盒。

韓國現在開始幫助保護美國本土的美國人了，顯示美韓70年歷史同盟的角色發生轉變。但特朗普向韓國求助之時恰是美韓關係緊張之際，特朗普總統執政後，美韓關係一直緊張。即使特朗普在請求韓國提供對抗新冠病毒幫助時，他仍然繼續要求韓國為美國在韓駐軍付出數十億美元的更多的費用。文在寅和特朗普都沒有將新冠病毒問題與成本分攤談判公開聯繫在一起。但是首爾的許多人私下裡希望，新冠病毒的合作將幫助兩個盟友解決棘手的問題。

但是據美國之音報道，在向韓國尋求幫助的幾個小時後，特朗普仍然堅持說，美國的新冠病毒檢測比韓國的更好、提供的速度更快。據特朗普總統說：“我們一直在關注韓國的發展。如果您還記得的話，他們一開始的時候非常艱難。而在這八天之內，我們進行的測試比他們八個星期測試得還多。”