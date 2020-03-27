日本副首相麻生太郎：世衛組織應改稱為“中國衛生組織”

日前曾將新冠病毒直呼為“武漢病毒”的日本副首相、財務大臣麻生太郎，周四在日本國會參院財政委員會中表示，現在全球有50萬人連署撤換世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞，很多人還高喊把世界衛生織織改名為中國衛生組織，從WHO改稱為“CHO”。

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綜合《共同社》和日本放送協會（NHK）報導顯示，在當天日本參議院的財政金融委員會會議上，有在野黨議員提出，近期網上出現以“ WHO 未能保持政治上中立為由，要求譚德塞辭職”的聲浪，對此 ，與會的麻生太郎則發言稱，“出現大量聲音說（ WHO ）不是世界衛生組織，應該改名成中國衛生組織”（Chinese Health Organization）。

麻生太郎以他慣有的出位講話方式稱，這件事其實很亂七八糟的，大家還記得譚德塞的前任總幹事是誰嗎？那人是中國人（指陳馮富珍），那時也是搞得怨聲載道的。他問在座的議員稱，“現在聽說已經有30萬人連署了嗎？”有人回答“50萬人”，麻生接著說，“所以說有人高喊世界衛生織織改名為中國衛生組織，改成'CHO'，因為他（譚德賽）說中國武漢沒有病毒，要是早點預警大家也能早點因應，現在也不會引來這30萬人或50萬人的反彈。”

一名加拿大網友1月底在全球最大網絡請願平台Change.org發起連署，要求世界衛生組織總幹事譚德塞辭職，迄今已獲逾59萬人支持。同樣在當天，台灣總統府發言人張惇涵向媒體表示，越來越多國家質疑WHO處理疫情不力，如果能夠有更積極的作為，或許可以減少更多的傷亡。他說，“WHO的領導人，不該讓政治凌駕專業，處理肺炎最不需要的其實是毫無意義、毫無事實的廢言。”

同樣就世衛組織及其現任總幹事在處理新冠疫情的表現問題，中國國家主席習近平周三複信譚德賽，讚賞他為推動全球抗擊新冠肺炎疫情所作努力，表示中國將繼續為國際社會抗擊疫情提供支持。3月17日，譚德塞致函習近平，表示在他的卓越領導下，中國為抗擊新冠肺炎疫情付出了令人難以置信的努力。得益於中國政府的堅定決心和中國人民的勤勉奉獻，新冠肺炎疫情在中國得到全面快速應對。