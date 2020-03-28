日本新冠感染者單日首破百名 各地呼籲減少外出

27日，日本國內新確診感染了新型冠狀病毒的人達124人，超過26日的96人，單日統計首次突破100名，28日，又有70人以上感染，包括“鑽石公主”號游輪乘客船員及乘坐包機及政府政府專機回國的人在內，感染者累計達到2300人，而死亡人數增至63人。

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東京、埼玉和神奈川1都2縣紛紛要求所轄地居民如果沒有非常必要和緊急的事情盡量避免出門，由於東京都感染人數急劇增加，日本至少13個縣呼籲所轄居民盡量避免前往東京。28日，東京都又新查出感染者60多人，達約360人，佔全日本之首。

現在正值賞櫻季節，而東京都知事小池百合子27日在東京都政府舉行例行記者會，指出為了防止新型冠狀病毒感染擴大，呼籲都民對於觀賞櫻花進行自我剋制。

27日，歸東京都管轄的櫻花名勝上野公園(台東區)、代代木公園(澀谷區)、井之頭公園(三鷹市)3個公園，禁止櫻花路上的人員通行。新宿禦苑、小石川後樂園等超過16個櫻花名勝地一直到4月12日停止營業。

電影院、展覽館、遊園地等也紛紛停止營業，許多商店的食品被顧客搶購，一些商店也縮短了營業時間。

小池百合子在27日的記者會上，針對連續3天感染者超過40人，是否要實行為防備疫情擴大而修改的特別措施法中的“緊急事態宣言”時指出，“現在或許是相當接近宣布“緊急事態宣言”的階段。此時應該如何努力應對，我將思考對策”。