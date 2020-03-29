新冠肺炎：台灣大學研發出30秒行動快篩儀

據報道：台灣大學醫學院醫材影像研究所研發出“肺炎行動快篩儀”，可將篩檢時間縮短至30秒，甚至還能找出無癥狀肺炎患者。

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更快找出新冠肺炎患者，才能儘快隔離、治療，但目前主要採用的核酸篩測法等待結果的時間較長，約需4小時，而且由於是從咽喉取得黏液，采檢過程可能造成病人不適，噴出口沫鼻涕，對采檢人員產生危險。而台灣這款儀器為手持性、非侵入的檢測裝置，對操作人員較安全。

台大研發的“肺炎行動快篩儀”是把一個感測罩放在身體的肋膜腔兩側，跟皮膚接觸，在肺部產生電場頻率，呼吸30秒後，由系統分析相關數值，查看肺部有無浸潤與積液情況。

研發團隊在記者會上表示，人體被新冠病毒傳染後的第1～2天就有傳染力，開始出現癥狀的平均天數為5.1天。但肺浸潤在達到25～250cc時仍是無癥狀，成了檢測瓶頸，而核酸篩檢需等到病毒量夠大才能檢測出來。

台大醫學院醫材與醫學影像研究所長林世明介紹，他們是比照X光機的作用，直接量測肺部陰影狀況，提前篩檢出新冠肺炎的前期癥狀。“這個儀器可以隨時用於初期或是嚴重肺炎，也可以變成一個病程監測儀。你不需要一直用X光或電腦斷層來量測，所以隨時都可以檢測。”

有輕微肺浸潤卻還沒出現癥狀的患者，照X光不容易發現，只有電腦斷層或許可能發現。這種直接用儀器偵測肺部輕微肺浸潤的方式，提供機會更早查出無癥狀感染者。但有些無癥狀患者，如果肺部沒有出現浸潤狀態，就無法用這種儀器驗出來。

中國專家鍾南山對1千例新冠肺炎患者的研究發現，通過電腦斷層發現肺部出現浸潤的患者，大約佔7成，表明有3成新冠肺炎患者的肺部幾乎是沒有問題的。

台灣這種肺炎行動篩檢儀可直接擺在機場對入境旅客做快速篩檢，若發現疑似肺炎病例，再進一步做電腦斷層確認。

關於這種新檢測工具的局限性，台大研究人員表示。這款行動篩檢儀目前僅有一些個案研究，發現其敏感性是5成到6成，表明該普篩可能10個會漏掉3、4個患者，跟現在的鼻腔試劑篩檢差不多。未來要有更多的研究資料，才能得知行動篩檢儀敏感性有多少。

研究團隊表示，肺炎行動篩檢儀目前將進入基礎臨床試驗，未來希望可以應用在機場協助防疫。但這款儀器是有用的檢測工具，但不能取代其它檢測，建議仍要搭配量體溫、旅遊史、傳統鼻腔檢測等工具同時進行。