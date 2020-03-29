朝鮮發射兩枚疑似近程彈道導彈 韓政府：下月起所有入境人員一律隔離

自首爾方面消息，韓國聯合參謀本部3月29日表示，韓軍今晨6點10分許發現有2枚疑似近程彈道導彈的飛行器，從朝鮮元山市一帶朝着東北方向的半島東部海域發射。同樣在當天，韓國總理丁世均宣布，自4月1日0點起所有入境人員不分國籍一律隔離兩周。

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據韓聯社的報道稱，這兩枚飛行器射程約230公里、高度約為30公里，推測為短程彈道導彈。目前，韓美軍方正在深入分析飛行器的各項參數。韓軍聯合參謀本部表示，韓國軍方密切監控朝方是否有其他與發射活動相關動向，並維持警戒態勢。

這是朝鮮自本月21日發射有“朝版陸軍戰術導彈”（ATACMS）之稱的新型近程彈道導彈以來時隔8天再次射飛行器，也是今年以來第四次發射。據朝中社報道，朝鮮最高領導人金正恩2日和9日兩次指導朝鮮人民軍前線遠程炮兵部隊火力打擊訓練，21日觀摩戰術制導武器示範射擊。朝中社援引金正恩的話報道，朝鮮近期開發的新型武器系統和正在開發的戰術及戰略武器系統將對朝鮮實現國防戰略重大改變發揮重大作用。

韓聯社的報道則認為，本月2日和9日朝鮮發射超大型多管火箭炮，這可能是冬季演習的一個部分。據分析，2日發射的兩枚炮彈之間的發射時差為20秒，9日第一枚和第二枚之間的發射時差為20秒，第二枚和第三枚的發射時差為1分鐘以上。21日上午6時45分，朝鮮從平安北道宣川地區朝向東部海域發射2枚疑似近程彈道導彈的飛行器。韓國軍方提出，在世衛組織宣布新冠病毒全球大流行疫情困擾世界之際，朝鮮這一軍事行動非常不合時宜，並敦促朝方立即停止這種做法。

此外，韓國總理丁世均介紹稱，4月1日0點起所有入境人員不分國籍一律隔離兩周。他說，雖然韓國政府加強了對來自歐美入境人員的檢疫，但考慮到疫情在全球蔓延的勢頭史無前例，現在需要採取額外措施。丁世均稱，為了事實上阻擋旅遊等非必需入境將擴大對短期居留人員的隔離義務，如果在韓國沒有固定居所，將定點強制隔離兩周，費用自理。另就疫情帶來的經濟影響問題，丁世均強調，美國過去一周申領失業金的人數增加三百萬，很難說對外依存度高的韓國受到的經濟衝擊會比美國更小，並要求企畫財政部和僱傭勞動部不僅要周密實施穩定勞動力市場的現行措施，還要制定額外措施。