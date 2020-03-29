菲律賓衛生部澄清中國援菲試劑盒：符合世衛標準

菲律賓衛生部3月29日發布公告，對有關中國援菲新冠肺炎檢測試劑質量的事宜作出澄清。菲衛生部稱，中國政府捐贈的華大基因核酸檢測試劑盒和聖湘核酸檢測試劑盒，經由菲律賓熱帶病研究所評估，其測試水平與世界衛生組織提供的試劑盒相當。菲律賓政府無需單獨購買其他試劑盒。此前，菲衛生部副部長韋爾吉雷（Maria Rosario Vergeire）在周六的一場視頻記者會上介紹稱，根據世衛組織標準，中國送贈予菲律賓的新冠肺炎測試劑盒，部份準確度僅達40%。

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韋爾吉雷在當時續稱，菲律賓當局會將這批準確度低的試劑盒儲存起來，但不會使用。對此，菲律賓衛生部發表的最新公告顯示，昨日的記者會上提到的準確率只有40%的是另一個品牌的試劑盒，該品牌的試劑盒由一個私人基金會捐贈。菲律賓熱帶病研究所經過初步審核後認為，有必要對該品牌的試劑盒進行後續驗證。為了最大程度地減少這一額外步驟，菲各方同意在後續的捐贈中使用華大基因和聖湘核酸檢測試劑盒。菲衛生部還對於先前發布的公告造成的誤解表達了歉意。

菲衛生部長杜凱（Francisco Duque）在3月29日也通過短信向中國駐菲律賓大使作出回應。杜凱稱，中國援助菲律賓的核酸檢測試劑盒沒有任何質量問題，符合世界衛生組織和菲律賓熱帶病研究所的標準。杜凱再次感謝中國政府對菲的援助。另一邊，中國駐菲律賓大使館29日刊發聲明稱，經菲衛生部確認，中國迄已援菲的2000人份華大基因和10萬人份聖湘核酸檢測試劑盒質量非常好，不存在任何準確度問題，完全符合世界衛生組織相關國際標準。

聲明稱，中方高度關注菲律賓新冠疫情發展，關心菲律賓人民及在菲中國同胞的健康和安全，支持菲政府為抗擊疫情所做的努力，並一直提供力所能及的支持和幫助。中國大使館堅決反對在未經科學測試的情況下，基於道聽途說發表不負責任的言論和報道，誤導公眾和輿論，干擾中菲攜手合作抗疫大局。