中國籍漁船與日本軍艦東海相撞 一漁民受傷 日軍艦受損

日本海上自衛隊驅逐艦“島風號”3月30晚在鹿兒島縣屋久島以西約650公里的東海公海與中國籍漁船相撞。對此，中國外交部發言人華春瑩31日證實了這則消息，並指已就此向日方表達關切。

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日本共同社31日上午援引日本海上自衛隊方面表示，中國籍漁船上有13名船員，沒有人死亡或失蹤。日方“島風號”驅逐艦和中國漁船目前都停泊在現場海域，日本海上保安廳與防衛省正在調查詳細經過。報導引述日本防衛省方面表示，“島風號”於29日上午開出位於長崎縣的佐世保基地，當時正在執行警戒監視任務。撞船導致左舷一側的水上約5米部分受損。報導並表示，沒有消息顯示漁船採取了挑釁行動。

北京方面，華春瑩稱，據了解，昨天傍晚7時30分左右，在中國浙江舟山以東的東海海域，發生了一艘中國漁船與日本自衛隊艦艇擦碰的事故。事故導致一名漁民腰部受傷，中國海警正在現場進行處理，事故原因正在進一步調查中。她指出，事發海域位於中國近海，日本自衛隊艦艇在有關海域活動，並對中國船隻的航行安全造成影響，中方已就此向日方表達了關切。她說，“目前中日雙方正在就此保持溝通，我們希望日方積極配合，儘快查明事故原因，防止此類事件再次發生。”

據日本放送協會（NHK）報道稱，衝撞造成“島風”艦左舷水線上五米處出現長1米、高20厘米的破損。艦員沒有傷亡。艦載小艇抵近觀察漁船後發現，漁船上13人也沒有大礙。事故後，兩船均可自主航行。

據悉，“島風號”驅逐艦是日本海上自衛隊“旗風”級驅逐艦的二號艦（共兩艘），該艦1988年服役，艦長150米、艦寬16.4米，滿載排水量為5900噸。“旗風”級是日本宙斯盾艦服役前最後一級防空驅逐艦。日方正逐步以新盾艦換下這兩艘老艦。本月19日，“摩耶號”（DDG-179）服役，同日旗風艦轉為訓練艦。明年3月羽黑號服役後，“島風號”也將轉為訓練艦，退出一線行列。