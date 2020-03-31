京奧運會決定明年7月23日舉行

2020年3月25日，在日本東京台場海洋公園的海濱地區的巨型奧林匹克五環。 路透社/加藤一生

國際奧委會（IOC）、東京奧運會組織委員會、東京都政府和日本政府四方於3月30日，就因新型冠狀病毒疫情在世界蔓延而延期的東京奧運會的舉行日程達成共識，決定明年7月23日開幕，閉幕日期為8月8日。殘奧會在2021年8月24日開幕，到9月5日閉幕，這一決定在30日召開的國際奧委會臨時執委會會議上獲得通過。

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東京奧運會原定今年7月24日開幕，日本時間3月24日晚，日本首相安倍晉三與國際奧委會（IOC）主席巴赫進行電話會談，鑒於新冠疫情在全球擴大蔓延，雙方就東京奧運和殘奧會延期一年，最晚2021年夏季舉辦達成一致。

國際奧委會30日公布，國際奧委會主席巴赫、東京奧運會組織委員會委員長森喜朗、東京都知事小池百合子、日本東京奧運會、殘奧會擔當大臣橋本聖子通過電話對新日程進行了討論，並取得共識。

國際奧委會等認為這個新的日程“對於與保健當局和運動會組織相關聯的所有的人們來說，給與了對處經常變化的事態及由於新型冠狀病毒引起的混亂的最大限度的時間。”

近年來，奧運會包括開幕式在內都是17天的日程，按慣例，都在星期五開幕，並在奧運期間第3個星期日閉幕，明年的日程也將遵循此慣例。

國際奧委會主席巴赫就此新日程指出：人類現在正處在黑暗的隧道之中，而2020東京奧運會和殘奧會將成為隧道前面的光明。