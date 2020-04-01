台灣外援口罩了 華春瑩這樣批

針對台灣將捐贈歐美及友邦1000萬片口罩，中國外交部發言人華春瑩今天說，美國疫情嚴峻，台灣願意提供幫助，大家都樂見其成。但若“島內個別人想就疫情搞政治操弄”，就得“自省自重”。口罩在台灣與大陸之間疫情以來一直是攻防敏感議題。台灣口罩生產充裕後允許出口外援。

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據中央社今天報道說，台灣對外捐贈口罩 中國有意見中國外交部下午舉行例行記者會。據中國官方的澎湃新聞說，華春瑩在回答媒體提問時，作上述表示。據華春瑩首先說，“我好像記得，在中國疫情剛剛發生的時候，台灣當局是不是有人發布公告說不允許口罩出口”。

據華春瑩提到，現在美國國內疫情形勢十分嚴峻，中國很多省市、企業也在努力積極自發地去向美國人民提供力所能及的幫助。如果台灣願意提供幫助，大家都樂見其成。據華春瑩隨後聲稱，“如果島內個別人想就疫情搞政治操弄，那他們可能就得要自省自重了”。

據總統蔡英文今天表示，台灣將對外提供口罩、技術、藥物協助，捐贈1000萬片口罩給疫情嚴重國家的醫療人員。外交部隨後宣布，1000萬片口罩中的700萬片將捐贈給疫情嚴重的歐洲國家、200萬片捐贈美國、100萬片捐贈友邦國家。

據蔡英文總統提到，台灣已從過去的口罩進口國，轉變成全球第二大的口罩生產國。口罩日產量不斷向上突破，可以充分供應國內需求。