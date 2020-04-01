台灣縱火奪6親命案惡主今天遭槍決

台灣桃園市男子翁仁賢2016年除夕刻意縱火，燒死6名至親，案經上訴後由最高院判處死刑。對此，法務部證實，翁仁賢已於今（1）日槍決伏法。台灣醞釀廢除死刑，此死刑執行引發台灣社會關注。

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據東森新聞今天報道說，縱火6至親奪命！死囚翁仁賢“槍決伏法”。

台灣法務部證實，翁仁賢已於今（1）日槍決伏法。有消息說，行刑時，翁仁賢遭開兩槍。

據消息稱，過去判決指出，54歲的翁仁賢在家中排行老么，卻於2016年2月7日的大年夜，趁家中16人圍爐時，以事先裝好汽油的保特瓶、牛奶罐潑灑三合院、屋內縱火，導致年邁的父母、姪子、姪女、姪媳與外籍看護當場葬生火窟，另有5人受到灼傷。

翁仁賢逃亡5天被逮捕到案，被檢方依殺害直系血親尊親屬等罪，提起公訴，但翁男開庭時多次辱罵法官“Fuck You”、“恐龍法官”、“胡說八道”、“丟人現眼”，甚至嗆家人、對媒體比中指。

翁仁賢一、二審、更一審均被判處死刑，案經上訴，最高法院於去（108）年7月10日認定，翁仁賢預謀殺害親人，對遺屬造成難以走出的痛苦及傷害，且家屬不肯原諒翁仁賢，撤銷原判決，自為改判仍判翁仁賢死刑定讞、褫奪公權終身。