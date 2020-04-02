日本決定禁止73個國家人士入境

隨着新型冠狀病毒感染在全世界的蔓延、擴大，日本政府4月1日決定，拒絕進入日本的國家新增49個國家，其中包括美國、中國和韓國，由此日本拒絕入境的國家增加到了73國

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外務省3月31日，把這49個國家和地區的傳染病危險提醒級別上調至“三級”，也是勸告日本國民暫時不要到這些國家去，同時也將這些國家列入拒絕入境的對象國。

此前日本已將中韓兩國的部分感染嚴重地區和歐洲及伊朗等24個國家全境列為禁止入境對象，加上新添加的49個國家，全球超過三分之一國家和地區的外國人都成為禁止入境的對象。

這一措施在4月3日開始實行，暫定到4月末結束。實行以後，申請入境日前兩周內曾在對象區域逗留的外國人都無法進入日本。安倍還要求所有入境者在檢疫所長指定的場所、自己家裡或旅店等進行自我隔離14日，並且不要利用公共交通工具。

對於日本到4月2日為止向全世界發放的所有一次、多次簽證，都在這一時期失效，所有的免簽措施也將失效。

目前日本海外輸入病例也成了一個防治新冠感染的重要課題。一直到3月上旬開始的時候，海外輸入病例在全體冠狀病毒檢查呈陽性者所佔比例為0%，從3月11日開始增加，到3月22、23日，在日本新發現的陽性反應者中占近40%，之後每天都有20人左右。