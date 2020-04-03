口罩荒 日本的口罩哪兒去了

武漢預定4月8日城市解封的消息傳出後，中國抗疫之戰迎來了勝利的曙光。反觀日本的疫情雖處在爬坡期，口罩緊缺問題日益嚴重。其實2018年的日本口罩產量和進口量達到了55億個，由於對口罩需求的逐年增加，日本每年僅口罩庫存就超過了8億個。新型冠狀病毒的疫情在日本蔓延後，日本地方政府的口罩儲備捉襟見肘，各大連鎖藥妝店自2月上旬以來口罩基本斷貨，許多買不到口罩的日本民眾發出了“口罩去哪兒了”的拷問。作為全球口罩消費第一大國的日本，為什麼在市場上買不到口罩？一時成為坊間熱議的話題。

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據日本經濟新聞今天刊發署名文章，解釋日本的口罩去哪兒了？

據該文稱，日本口罩工業會註冊的口罩生產企業115家，日本國內年產口罩在11億個，擁有尤妮佳、興和、玉川衛材、白元等一批著名的品牌。目前，各口罩企業雖然超負荷生產，口罩缺口依然龐大。據日本總務省國情調查分析，日本第二、三產的就業人口為5836萬人，疫情之下，大多數企業要求員工上崗戴口罩。加上日本各級各類學校如果於4月上旬開學後會有1580萬學生返校，政府要求授課時師生戴口罩。另外，每年3月和4月是杉樹花粉大量飄散的季節也是日本口罩需要的高峰期。根據2016年的東京市花粉症調查可見，具有過敏性體制的人口佔東京總人口的48%之多。

由上可見，日常性使用口罩的日本民眾的基數很大，假設按日本二分之一的人口(6200萬人)，每人每天一個口罩，一周5個營業日來推算，日本的口罩需要每周至少要達到3億個，加上醫療系統的口罩消耗，可以推測目前的需求是往年的3倍以上。

文章認為以下三個原因造成了日本的口罩緊缺。第一，中國遊客和日本居民恐慌性的爆買。今年1月，疫情在中國爆發後導致中國國內“一罩難求”，引起了赴日中國遊客在各個藥妝店對口罩進行掃貨，從而在短期內清空了日本國內流通渠道的口罩庫存。2月初，隨着發生新型冠狀病毒聚集性感染的“鑽石公主號”游輪進入橫濱港以及日本國內患者的增加，購買預防用口罩的消費者激增，需求遠遠超過了日本國內口罩的生產速度，造成藥妝店等銷售渠道紛紛宣告售罄。日本衛生材料工業連合會稱僅今年1月就售出了15億個口罩，為歷年同期之最，相當於平時每月5倍的銷量。

第二，大量囤貨高價倒賣造成口罩流通的混亂。由口罩的供給不均衡產生的商機推動部分赴日中國遊客、在日華人以及日本民眾加入了搶購口罩的大軍，大量買取口罩後或是寄往中國牟取暴利，或是在日本二手商品交易平台Mercari、雅虎拍賣網站上高價競賣。網上拍賣口罩89次，銷售額達到888萬日元的靜岡縣燒津市議員諸田洋之也成了日本媒體的眾矢之的。從3月15日開始，日本政府對高價轉賣口罩者處於1年以下的有期徒刑或100萬日元以下的罰款，以此杜絕囤積倒賣口罩的行為。

第三，中國抗疫限制了口罩出口。日本衛生材料工業連合會統計顯示，日本市場的口罩中7成是中國生產，2成是日本國產。疫情爆發在春節長假期間，中國口罩企業停產造成國內口罩嚴重短缺。疫情形勢嚴峻後所有生產的口罩由防疫指揮部統一調配，不得出口和對外銷售。加上疫情使口罩原料工廠的復工推遲，中國出口日本的熔噴無紡布受阻也導致日本國內的口罩生產陷入停滯。

該報道說，針對口罩緊缺的問題，日本內閣官房長官菅義偉表示，政府在1月28日時已經要求口罩企業通過24小時生產來加大產能，達到每周供應口罩1億個以上。由於人手不足等原因，日本的口罩絕對數量依然不足。對此，日本政府於3月11日決定從國家儲備的641萬個口罩中向民間提供250萬個，並且從國家預算中撥出103億日元用於防疫，對於增設口罩產線的企業最多提供3000萬日元的補貼，力爭在3月達到月產6億個口罩的目標。

截至3月25日，已有興和、夏普等14家企業提出申請，新增月產7450萬個口罩的產能。夏普自3月24日起，在三重工廠生產液晶屏的無塵室中每天生產15萬個口罩，不久將增設10條生產線，口罩日產量可以達到50萬個。隨着政府補貼的推進，預計日本口罩的周產量從疫情前的2000萬個提高到1億個左右。目前，多數企業在設備投資上依然持慎重態度，即使達到月產6億個口罩也未必能解決日本的口罩需求。

該報道說，3月25日晚，東京都知事小池百合子召開緊急記者會表示，東京面臨疫情爆發的重大局面，有可能採取封城等措施。隨着患者的攀升，日本對口罩和衛生防護用品的需求量會日益增加。借鑒中國國內的上汽通用五菱汽車、中國石化等多家公司跨界造口罩的經驗，相信今後日本各大企業也會跨界加入抗疫大軍，“眾志成城，共抗疫情”已成全球各國的當務之急。