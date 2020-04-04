印度研發有抗病毒塗層的口罩防護衣

為對付新冠疫情升溫，印度理工學院堪坡分校研究團隊正在開發可用在口罩和防護衣上的低成本抗病毒塗層。

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中央社從印度報道：印度科技部4月4日發表聲明指出，印度理工學院堪坡分校（IIT Kanpur）科學家正在研發一種保護性塗層，在製造口罩和防護衣時將塗層覆蓋表面，以對抗2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。

據介紹：研究團隊正使用一種常見的聚合材料來研發能殺病毒的塗層，這種材料可以抵抗微生物和病毒附著，可破壞或中和冠狀病毒或流感等其他病毒，且能重複使用，這種塗層將成為生產抗病毒口罩與防護衣，成本效益較好的解決方案，提供給容易受到感染的醫護人員，可供醫院廣泛使用。

印度科技部科技署署長說，通常口罩是透過過濾和阻擋病原體及飛沫來保護戴口罩的人，但如果能將抗菌與抗病毒成分固定在口罩織物上，且可重複使用，將可長期在隔離病房等關鍵環境使用。

為防止民眾瘋狂搶購口罩，印度衛生與福利部建議民眾可自行手工製作重複使用的口罩。印度24個省級的自助小組成員，已發起生產口罩運動，399個縣市響應，最近10天已生產1320萬個口罩。

截至今天，印度新冠病毒肺炎確診病例累計達2902例，死亡人數68例，但實際數字被認為更多。最近短短24小時就確診超過千例，疫情惡化嚴重。