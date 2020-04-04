新冠病毒 添腹瀉新癥狀 台灣納通報定義

台灣新冠肺炎除了發燒、呼吸道癥狀之外，日前新增嗅覺、味覺喪失，但近日有患者陸續出現腹瀉癥狀。對此，中央流行疫情指揮中心今（4）也表示，已進一步在專家會議討論，腹瀉會納入通報定義。

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據東森新聞今天報道稱，新冠肺炎確診個案又有“腹瀉”癥狀，莊人祥指將納入通報定義！

消息說，台灣指揮中心今公布7例新確診個案，其中又有2例個案出現腹瀉癥狀，因此外界也相當關心腹瀉是否納入通報條件？指揮中心發言人莊人祥說，今天的專家會議的確有討論這議題，根據最新的結果是，有關不明原因的腹瀉，決議納入通報定義的臨床條件，但不會列入擴大采檢，目前還在走行政流程，之後會再公布。

根據統計，昨（3）日台灣新增893例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計35,442例(含31,384例排除)，其中355例確診（今日新增案349至355），分別為304例境外移入及51例本土病例，確診個案中5人死亡，50人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

報道稱，另外，有關3月29日及30日定點返台專案航班共367名湖北返台民眾，3人有發燒癥狀後送就醫，其中2人一采陰性、1人檢驗中；其餘健康情形良好，持續密切健康監測。