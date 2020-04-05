蔡英文推特暴漲看推流量 台灣內外看成宣傳大平台

新冠肺炎疫情在世界爆發之際，台灣抗疫成果被國際所矚目。事實上，總統蔡英文的幕僚在3月初就操盤召集“辣台派”，其中“推特”的部分，更在1個月內增加近10萬追蹤人數，近日總數也突破90萬人，可說是台灣政府對外宣傳的最大平台之一。

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據東森新聞今天報道稱，蔡英文推特暴漲10.6萬人，突破90萬追蹤成台灣最大國際宣傳平台。

該報道引述民進黨副秘書長林鶴明表示，事實上國際宣傳戰已經默默在推特上面開打，中國大陸外交部在2019年11月開設推特，外交官也紛紛註冊推特帳號。他說，當時規畫3月初宣示2020年要號召“辣台派”主打國際賽後，蔡英文的推特一個月增加近10.6萬人追蹤，近日總數突破90萬人，堪稱台灣政府對外宣傳的最大平台之一。

據林鶴明舉例，之前3月11日以紙鶴慰問日本，並共同防疫的推文，逾20萬人按贊，還有日本喜劇天王志村健因新冠肺炎逝世，蔡英文在推特表示哀悼，也獲得約23萬的迴響，這則貼文還成為日本雅虎首頁當日主要新聞受到討論，也在當天NHK晚報頭條被引用，日本電視台和TBS等媒體也都報導蔡英文的推特，在日本社會引起廣大迴響。

報道稱，林鶴明表示，日前蔡英文宣布將捐贈1000萬片口罩，提供疫情嚴重國家的第一線醫護人員防護一事，除了臉書、Youtube直播外，與過去總統府記者會不同的地方是，蔡英文首次採用推特直播，將台灣支援國際的記者會透過這個管道，更能在第一時間向全世界說明，同時特別規畫一段英文發言，透過網絡社群讓世界看見台灣。在此一記者會結束後，有許多國家代表也同樣在社群上感謝台灣支援，也顯見國際宣傳的需求與力度。