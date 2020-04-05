韓國抗疫在歐洲受表揚 與台灣比韓媒批巨大差異

4月3日，韓國新冠肺炎確診病例破萬，被指是因政府初期應對不利而造成的結果。媒體批評這與病毒擴散初期就採取了果斷防疫措施的台灣和香港相比，在諸多方面都形成了鮮明的對比。近日，雖然日新增病例數較上月初呈現明顯的放緩趨勢，但韓國政府始終不盡如人意的防疫對策仍舊遭人詬病。新冠疫情蔓延的歐洲借鑒韓國防堵疫情經驗。

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據朝鮮日報報道，韓國與台灣新冠患者比例10000:329，政府的猶豫不決導致巨大差異。

3日，韓國中央防疫對策本部稱，以當天上午0點為基準，韓國累積確診病例10062例。這距離1月20日從中國武漢經仁川機場入境的中國人（女，35歲）被確認為韓國首例確診病例後，時隔74天的時間。

該報道稱，有輿論評價，這與被指為“防疫模範”的台灣、香港等地的情況形成鮮明的對比。此前，台灣在1月20日，與韓國同一天出現首例確診病例後，停飛了所有中國大陸的航班。由此，截止至2日，台灣的確診病例數僅為329例。死亡病例則更少，僅有5例。

該報道說，但韓國政府在疫情擴散初期未能對發源地中國採取入境限制措施。換言之，韓國政府未能有效阻斷始於海外的傳染病流入國內，繼而發展成社區傳播的過程。韓國政府直到2月4日才對中國湖北省採取入境限制措施。當時，大韓醫生協會向政府建議：“新冠肺炎已經在全中國擴散開來，應對中國所有地區採取入境限制措施”，但政府堅持無需擴大入境限制措施的範圍。

朝鮮日報說，最近，海外輸入病例呈急速上漲的趨勢。因為新冠肺炎疫情已經在全世界蔓延開來。因此，有輿論指責稱，政府應該像台灣、香港那樣積極實行入境限制政策。最終，政府從4月1日開始採取了實際上的限制入境措施。而關於佩戴口罩的問題，政府也踟躕了兩個多月的時間。首例患者出現時，政府僅要求中國等海外入境者或呼吸道癥狀患者佩戴口罩。

據該報道指出，如此一來，韓國醫護人員對政府防疫措施的評價可謂刻薄。大韓醫生協會面向全國1589位醫生就政府的疫情應對進行問卷調查的結果顯示，39.1%的應答者認為：“完全沒有採取正確的應對措施。”反之，認為“取得了一定效果”佔16.6％，認為“做得很好”僅佔6.1%。