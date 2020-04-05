Violeds韓國紫外線傳30秒滅99.9%新冠病毒

韓國一項實驗結果顯示，使用光半導體Violeds可在30秒內殺滅了99.9%的新冠病毒。Violeds是一項使用紫外線LED（發光二極管）對事物進行照射，或者在空氣凈化系統上安裝LED芯片，從而殺滅細菌等有害菌的殺菌技術。

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據朝鮮日報近日報道說，韓國企業技術可30秒殺滅99.9%新冠病毒。一項實驗結果顯示，使用光半導體Violeds可在30秒內殺滅了99.9%的新冠病毒。

據該報道，2日，UV（紫外線）LED解決方案企業首爾偉傲世（Seoul Viosys）委託韓國高麗大學研究組進行了一項實驗，實驗結果顯示，使用Violeds光照射30秒，殺滅了99.9%的新冠病毒。病毒靠近Violeds光源越近，暴露時間越長，滅菌效果越佳。首爾偉傲世系首爾半導體公司的子公司，偉傲世正同分公司美國SETi批量生產Violeds。

據報道稱，此前，Violeds被證實能夠對大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、肺炎球菌等起到99.9%的滅菌效果，此次試驗又證實了它可以殺滅新冠病毒。

首爾偉傲世方面表示，期待Violeds技術能夠在空氣凈化器或冰箱等各種家用電器上得到應用。公司有關人士稱：“該技術將為韓國乃至歐洲和美國等地的新冠防疫工作做出貢獻。”