印尼智庫告誡當局：疫情下小心恐怖組織煽動襲擊華人

位於印度尼西亞雅加達的一家叫衝突政策分析研究所（Policy Analysis of Conflict）的智庫在上周發表了一篇報告。報告警告隨着新冠肺炎疫情地擴散，恐怖組織“伊斯蘭國”在該國的分支正在社交媒體平台上煽動反華的修辭，報告並預警印尼政府應對未來可能出現針對當地華人的恐襲事件加以提防。

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報告揭示了一則關於恐怖分子計畫襲擊印尼爪哇島最西部萬丹省當地華工的消息。這一計畫曾在去年被襲擊了印尼最高治安單位首長、即政治、法律與安全事務統籌部長維蘭多（Wiranto）的“伊斯蘭國”恐怖分子們討論。這份報告寫道，“在一些極端社交媒體上越來越嚴重的反華人呼聲，似乎不能與針對中國目標的陰謀沒有任何上升的趨勢相提並論，但仍然值得關注”。報告稱，“其中不少的修辭都是純粹的種族仇恨言論”。報告並進一步分析稱，“現在的問題是，‘伊斯蘭國’的支持者們是否會接着新冠病毒的機會，將其作為從襲擊警察進一步擴大至襲擊國內或國際中國人目標的借口”。

自2014年1月以來，共有19名印尼警察被與“伊斯蘭國”組織有關的激進分子殺害，另有71名警察受傷。 該國警方則在同一時期逮捕了1000多名疑似恐怖分子。衝突政策分析研究所指出，由於新冠病毒是在武漢率先暴發，其所引發的反華情緒已經蔓延超於該國的“伊斯蘭國”支持者群體。這一情緒則激化了不同人群對過於依賴中國，來發展該國基礎建設和外資投資的印尼總統佐科的政治擔憂。恐怖分子去年謀畫對萬丹省的一家水泥廠的未遂計畫，就是意在利用當地人對中國工人的不滿情緒。據悉，這家水泥廠有181名中國員工，不少人從事的都是半專業的工作。

報告指出，參與討論實施該計畫的人叫阿拉木塞亞（Syahrial Alamsya）。而他就是“負責刺傷當時的維蘭多部長的人”。阿拉木塞亞又名阿布·來拉（Abu Rara）是印尼伊斯蘭國分支“神權游擊隊”（Jemaah Ansharut Daulah）的成員。該組織自2016年以來，宣稱對印尼的所有重大恐怖襲擊事件負責。