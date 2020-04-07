最終上訴推翻性侵兒童定罪 樞機主教佩爾獲釋

梵蒂岡經濟秘書處前處長並曾有“第三號人物”之稱的樞機主教喬治·佩爾（George Pell），2018年年底性侵兒童罪名成立，被判監6年，其後上訴亦被駁回。佩爾再尋求最後上訴，如今澳大利亞聯邦最高法院推翻原審決定，裁定其性侵罪名不成立，讓已服刑逾年的佩爾可即時獲釋。

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法新社報道稱，準備出獄之時，一直堅稱無罪的樞機主教佩爾稱，“嚴重的不公”得到了補救。但他也表示不希望自己的獲釋引發他人痛苦，說“對原告沒有惡意”。

據了解，不到一個月前，澳大利亞高等法院庭審了這位樞機主教的律師團與維多利亞州檢控官們為期兩天的激烈法庭辯論，並於今天宣布了意見一致的裁決。不過，許多澳大利亞民眾表示不理解法官們這種戲劇化的判決。

約在12點半，樞機主教佩爾從巴旺監獄（Barwon Prison）獲釋，他乘坐一輛轎車離開，後面跟隨着一個護航車隊。目前尚不清楚他將被帶到哪裡，也不知道他打算暫時住在哪裡。

鑒於新冠疫情期間出台的“社交距離”措施，位於布里斯班的聯邦高院幾乎空無一人。在最多可容納16人的公眾席中只有三名記者，他們在上午聆聽了首席大法官蘇珊·基費爾（Susan Kiefel）宣讀裁決。

現年78歲的樞機主教佩爾，90年代擔任墨爾本大主教時，在聖帕特里克（ St Patrick's Cathedral）大教堂一次彌撒儀式完畢後，發現兩名男孩在神父的聖器室飲用聖酒，然後犯下了被指控的強迫兒童口交等罪行。

2018年，陪審團判定他有罪。去年，維多利亞州上訴法院以2比1的裁決維持原判。但佩爾的律師團上訴至聯邦高院，辯稱維州上訴法院未能適當考慮可質疑其罪行的證據。

據本台法語組報道，佩爾樞機主教及其律師團早前就原審裁決提出上訴，認為判罪不合理地基於單一在世受害者的證詞，又指他在事發時可以犯案的時間不充裕，以及批評法官不公平地禁止辯護證據。維多利亞省上訴法庭則認為受害者證詞可信，但最終以2比1多數反對駁回上訴，令佩爾繼續還押於獄中，至今已服刑13月。

不過，最高法院認為上訴法庭的裁決不正確，7日高等法院宣布了裁決，批准了佩爾樞機主教的特別許可申請，並一致認定他無罪。