日本一些城市從4月8日起進入緊急狀態

鑒於日本以東京為中心的大城市新冠感染者急速增加，日本首相安倍晉三4月7日傍晚，在日本政府新型冠狀病毒感染對策本部會議上宣布：基於防備新型冠狀病毒疫情蔓延的修改後《特別措施法》（新冠特措法），東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡一都一府五縣從4月8日開始實行“緊急事態宣言”，一直到5月6日為止。

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安倍在7日的記者會上稱，東京都的感染者已經超過1000人，5天之內增加了一倍，按現在的增長速度蔓延，2周後患者將增至1萬人，1個月後將超過8萬人。

安倍指出：在東京與大阪等，以都市為中心的感染者急遽增加，病床數已經明顯達到極限，從事醫療工作的人們無論在肉體上還是精神上都承受着很大的負擔，醫療現場正處於危機狀態。從現狀看，即使還沒有發展到全國性急速蔓延的狀態，但是有些地區已經發生了醫療體制緊迫的狀態，在這樣的背景下，我們得出了結論。已經沒有了再猶豫的時間了。

據悉，在實行緊急狀態期間，提請娛樂設施、遊樂設施、一部分商業設施停止營業，文教設施、社會福祉設施等有選擇地停止開放，安倍在記者會上指出：要使人與人的接觸機會最少減少70%，力爭減少80%，在接觸機會減少七八成的情況下，“兩周後會使感染者增加高峰期結束並轉入減少”。

安倍指出：除了維持社會機能正常運轉的重要業種外，工作原則上在家裡完成，提倡錯峰通勤和實行輪流值班制等。

由於進入了“緊急事態宣言”，日本三越伊勢丹控股等百貨店巨頭、車站大樓商業設施、電影院、遊樂場、娛樂設施等成為宣言對象的7個都府縣的設施，8日紛紛停業，夜間歡樂街的各種店鋪等也將暫時停業。

政府呼籲除非緊要的事情盡量避免出門，但是沒有法律上的罰則，而散步、跑步等都不受任何限制，維持日常生活的電、煤氣、通信、金融、垃圾收集、焚燒、醫療設施、食品店等服務，將照常進行。