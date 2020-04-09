日本政府宣布斥資二十億美元援助企業從中國撤回

根據蓬博新聞社的報道，新冠危機再度使日本企業對中國的嚴重依賴度推向前台，日本政府在其網站公布追加預算，斥資22億美元（2200億日圓）援助從中國撤回的日本企業，另外為從中國撤往他國的日本企業提供235億日圓的援助。

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中國是日本最大的貿易夥伴，但新冠危機使二月份從中國的進口量下降了近一半，導致日本企業缺乏必要的零部件而難以正常運作。從中國撤回企業的話題在日本是經常討論的話題，新冠危機將它再度推向前台，上個月日本政府討論出台了一籃子措施，規畫如何將某些企業從中國撤回日本，另一些則從中國轉向東南亞地區。日本研究學院的經濟學家向媒體表示，事實上，在中國製造出口他國產品的日本企業早已在規畫離開中國，政府的援助將為他們提供動力。而那些為中國市場生產產品的企業則將繼續留在中國。

值得關注的是日本政府援助企業從中國撤回的政策是否會使首相安倍晉三近期來為恢復中日關係而做出的努力付諸東流。而且日本企業對中國市場的依賴遠遠高於其他國家。中國企業向中國出口大量零部件和半成品，不過，據調查，超過37％的日本企業正在尋找中國以外的市場。

除了日本之外，歐美等國領導人近期也做出有計畫將醫療衛生等關鍵行業撤回國內生產的表態。對此，世界貿易組織總幹事阿澤維多周三表示，沒有哪個國家會真正實現完全自給自足，供應多元化是解決過渡依賴問題的辦法。阿澤維多還強調，新冠疫情對全球供應鏈造成的影響並不必然導致逆全球化，減少疫情對產業鏈負面影響的正確方式是通過國際協調和合作，讓國際貿易正常運轉。