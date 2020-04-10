台灣網眾向譚德塞開戰 籌資紐時登“台灣人寫給世界的一封信”全版廣告 譚德塞攻擊台灣或弄巧成拙

武漢肺炎自中國爆發再蔓延至全球，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）一直被外界斥責未有盡當世衛的角色。譚德塞前晚於世衛例行記者會上，公開點名台灣對他人身攻擊，表示“這些攻擊3個月前從台灣來的”。台灣法務部調查局今天表示，查獲大陸網軍假冒台灣網民攻擊譚德塞，惟譚德塞一番指控卻激起台灣人怒火。台灣YouTuber阿滴、監督平台“沃草”、平面設計師聶永真等人發起集資活動，要在《紐約時報》刊登全版廣告“台灣人寫給世界的一封信”，目標是在18個小時內籌得400萬新台幣（下同‧約103萬港元），以趕及在13日（下周一）刊出全版彩色廣告。活動不足3小時，便籌得逾73萬元（約18.8萬港元）。到了晚間10時左右就已經達標，籌得約500萬元（約129萬港元），僅花八個半小時就超標完成。

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據蘋果日報今天報道說，譚德塞鬧台灣，台人眾籌百萬《紐時》登報反擊，僅8.5小時超標募逾129萬。

報道稱，該團隊以“台灣人寫給世界的一封信”為標題，希望透過這個計畫向世界發聲，讓全世界知道台灣在疫情期間做了什麼，用真相揭破譚德塞對台灣的惡意攻擊。文案中引用北野武的名言“人的性命，不該說是二萬分之一，或八萬分之一，它是有一個人死了這件事，發生了兩萬次。”

只要達標，團隊將由聶永真操刀刊登於紐約時報的廣告平面設計，向全世界發聲。他們表示“WHO秘書長譚德塞在4月8日對全世界的記者會上，公開飆罵台灣3分鐘，指責台灣政府默許這三個月對譚德塞進行種族歧視的人身攻擊，甚至發出死亡威脅，這是一個令人咋舌的世界級假資訊。全世界收看記者會的媒體與各國人民，以及因為特定國家或媒體依據譚德塞發言的報導，而對台灣產生嚴重而不可逆的誤解”。

因此團隊希望得到大家的幫忙，登上《紐約時報》的全版，寫一封公開信給全世界，藉由民間的力量向WHO、譚德塞及全世界的人們說明，“我們譴責發表歧視性言論的人，也為所有世界上過去到現在曾遭受霸凌、歧視、忽略、冷遇的個人或群體，表達最誠摯的致意。台灣本身，在國際上長久也遇到這樣的待遇”。

據該報道說，團隊希望藉由廣告向國際發聲，希望全世界的朋友理解，台灣是如何在長期被忽略與孤立中，堅守自己的價值，並在世界需要幫忙的時候，慷慨伸出援手。因為我們都知道，台灣是如何辛苦地在17年前 SARS 風暴過後，自省革新，到今天蛻變成為全球讚不絕口的防疫典範，而且台灣無私地協助每一個需要幫忙的國家。

該眾籌的發起執行團隊中有知名YouTuber阿滴、沃草Watchout共同創辦人林祖儀、迷走工作坊Mizo Games創辦人張少濂、志祺七七共同創辦人張志祺、設計師聶永真。

本次眾籌目標是400萬台幣（約103萬港元），時間由今日下午1時30分開始，至明日凌晨5時結束，網站曾因流量太大，出現“系統好忙”的字樣。

蘋果日報說，去年6月，香港有網民趁日本20國集團（G20）峯會舉行前夕，發起眾籌300萬元在全球主要報章刊登頭版廣告，呼籲國際社會關注《逃犯條例》修訂爭議及警察濫暴問題，短短11小時內即成功籌得670萬元，超額逾一倍完成。