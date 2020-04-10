台灣醞釀每人售兩周量口罩 立法會另類爭吵過招

台灣民眾黨籍立法委員高虹安今天稱有7600萬片口罩不翼而飛，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這7600萬片口罩是作為14天9片口罩新制儲備量。

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據中央社今天報道說，7600萬片口罩去向，陳時中指儲備14天9片新制。

陳時中3月30日宣布，口罩量能增，4月9日起，小孩從原先一周5片，改為14天10片；大人從一周3片，改為14天9片。

高虹安在立法院質詢時表示，她比對2月到3月中旬口罩總量和分配數量，發現有約7600萬片不知去向。陳時中下午在指揮中心舉行的記者會表示，沒仔細看算法，但高虹安是大數據專家，算出來應該八九不離十，正因有這7600萬片，政府才得以推動14天9片口罩新制。

據陳時中說，以往7天3片，很多民眾認為太少、不願買，但14天9片口罩新制昨天上路後，很多人買，昨天就賣出1800多萬片，共供應176萬成人、27萬兒童。

此前台灣民眾黨立委高虹安今天在立法院施政總質詢時指出，1月底到3月中旬的口罩徵用及分配數，有7612.7萬片口罩無法掌握去向。行政院長蘇貞昌備詢時說，政府不可能“暗杠”口罩，下周主持會議將再了解。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，邀請蘇貞昌及官員列席備詢。

高虹安質詢時指出，統計1月28日到3月16日的口罩徵用量，總計有3億6489.3萬片口罩，但分配數量僅2億8876.6萬片，有7612.7萬片口罩無法從數據得知，詢問蘇貞昌是否知道口罩去向。

蘇貞昌表示，過去主持口罩會議只決定大原則，但記不住詳細數字，強調從7天3片到14天9片都是經過詳細精算。據蘇貞昌也說，政府不可能暗杠口罩，“政府暗杠要幹什麼？”他強調，現在市面上也不可能有人在賣醫療用口罩，因為一有人賣就會被檢舉。

該報道稱，高虹安補充，從3月18日開始進一步向衛生福利部、經濟部索取口罩統計做料時，兩個部會都表示無法提供；經濟部稱是行政院正在簽核，或是中央流行疫情指揮中心的物資組表示不提供，形容現在口罩數量變成“中華民國第一機密”，甚至連執政黨立委都抱怨調不到資料。

高虹安也說，如果口罩跟防疫物資是機密資訊，希望政府能夠核定為機密資訊，立委調閱資料時，就有責任遵守國家機密保護法，並追問行政院是否可以一周內公布數據。蘇貞昌則說，下周主持口罩會議時會先了解實際情況。

此外，國民黨立委林思銘也在質詢時詢問目前口罩生產量，可否讓每人一天一片。

蘇貞昌表示，口罩生產量已提升到每天1500萬片，若要每人一天一片口罩，日產量就要2300萬片，但每天有的人有用到，有的人沒用到，應該不要浪費。

蘇貞昌說，目前日產1500萬片口罩，不只賣給排隊買口罩民眾，還要優先給醫療團隊等；至於每人一天一片，會盡量努力做到。

林思銘也提到，民眾排隊買口罩多少有些抱怨。蘇貞昌說，買口罩排隊，買早餐也是要排隊。