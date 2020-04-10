日本將頒布緊急事態宣言

由於日本疫情日趨爆發性蔓延，日本首相安倍晉三在6日出席自民黨幹部會時，明確指出將頒布“緊急事態宣言”，實行“緊急事態宣言”的區域為東京都、大阪府、神奈川、埼玉、千葉、兵庫、福岡一都一府五縣，該宣言將在4月7日頒布，8日開始實行，時間到5月6日為止。

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頒布緊急事態宣言，基於新型冠狀病毒特別措施法（新冠特措法）。3月12日日本眾議院、3月13日日本參議院通過了《新型流感等對策特別措施法》修正案，在這一法律中，發布緊急事態宣言的條件是：1、有可能對國民的生命、健康發生顯著的重大損害；2、如果感染症發生全國性的急速蔓延，給民眾生活和經濟帶來重大影響或有這種可能的時候。

目前日本的新冠病毒感染在以東京都為首的大城市急劇蔓延，據日本NHK電視台截止到4月6日為止的統計，目前在日本發現的感染者總計為3874人，死亡者達106人，其中東京都占首位，為1033人，而且增長速度非常快，連續3天過百，另據報道，6日的感染人數也將過百，感染病床不斷增加也追趕不上感染者增加的速度，已經開始借用民間酒店做病房。

目前感染者超過200人的都道府縣有東京都、大阪府、神奈川、千葉、愛知、兵庫縣。

這次頒布緊急事態宣言以後，政府可以：

1、要求對於外出進行自我約束。

2、要求、指示學校、保育員、幼兒園、老人院和娛樂設施等停止使用。

3、要求、指示停止體育比賽、文藝演出和大型集會。

4、要求注射疫苗。

5、為建立臨時的醫療設施徵用房屋、土地等，所有者不同意也可以使用。

6、徵購醫藥品和食品等。

由於《新型流感等對策特別措施法》修正案規定“即使對國民的自由和權利進行限制，也必須控制在必要的最小限度內”，除為建立臨時的醫療設施徵用房屋、土地等和徵購醫藥品和食品遭到拒絕等具有法律上的罰則以外，其他一般不具有法律上強制力，公共交通等也將照常運行，不會進行中國和歐美那樣的城市封鎖。

（法廣特約記者楚良一發自東京）