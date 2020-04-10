驚 韓國新冠治癒者傳1%復陽

據韓國防疫部門稱，截止至9日昨天天，在確診治癒的6973例病例中，每100人中有1人（1.1%），共計74例複檢呈陽性。由於這類情況不納入防疫部門的統計，因此預計韓國復陽的確診病例實際還將進一步增加。

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據朝鮮日報今天報道說，韓74名新冠治癒者復陽，佔比達1%。消息說，截止至9日，韓國出現了74例感染新冠肺炎後被確診治癒的患者復陽的病例。

據韓國專家稱：“新冠病毒或具備了看似消失後重新活動的特徵。”這是在其他病毒感染症中並不常見的情況。韓國疾病管理本部本部長鄭銀敬當天在新聞發布會上稱：“正在調查不再排出新冠病毒解除隔離後復陽病例的原因和特點。”據防疫部門稱，截止至當天，在確診治癒的6973例病例中，每100人中有1人（1.1%），共計74例複檢呈陽性。由於這類情況不納入防疫部門的統計，因此預計韓國復陽的確診病例實際還將進一步增加。

該報道說，由於復陽病例的接連出現，部分地方自治團體正對所有確診治癒並出院的患者進行調查。大邱市在當天的新聞發布會上稱：“對截止至7日的5001例病例進行電話調查的結果顯示，有316例（6.6%）稱，存在疑似癥狀”，“將對這316例進行診斷檢查。”

延世大學醫學院教授表示：“不僅韓國，全世界都有新冠病毒復活的報告”，“我認為，病毒本身具備復活的特性。”該教授還表示：“中國在檢測結果呈陰性解除隔離後仍需居家隔離兩周，並建議解除隔離後的第二周和第四周再次接受檢測。”鄭銀敬對此表示：“目前還不確定新冠肺炎痊癒後的人體內是否形成抗體並保證不再患病”，“正在討論修訂方針，要求韓國患者在檢測結果呈陰性後強制隔離兩周。”