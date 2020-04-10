WHO稱台灣電郵未提新冠肺炎會人傳人台灣反批斷章取義

美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）日前表示，WHO忽視台灣去年12月31日的警告，藉以協助北京隱匿新冠肺炎疫情的嚴重性。還說，世衛2020年1月14日發表的聲明說，相關病毒沒有人傳人的跡象，這種隱瞞台灣所提供信息的作法令人深感不安。

廣告 繼續瀏覽後續

WHO今天響應表示，去年12月31日收到台灣發來的電郵，內容提到媒體報導，武漢有非典型肺炎病例；而武漢當局認為，這不是嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）。WHO強調「台灣這封電子郵件沒有提到人與人之間的傳染。」世衛組織並說，已經要求台灣當局說明，曾以什麼樣的方式告訴WHO他們對病毒傳播的懷疑，但迄今沒有收到台灣的回應。

台灣疫情指揮中心發言人莊人祥10日晚間表示，這是被WHO斷章取義，WHO並沒有揭露台灣通報的完整內容。

莊人祥說，台灣疾管署去年12月31日透過社群媒體得知武漢發生至少七例非典型肺炎病例，台灣基於SARS的防疫經驗，對這項疫情訊息相當重視，當天立即以電子郵件通報WHO國際衛生條例的聯繫窗口，要求提供更多有關疫情的訊息。

他說，由於當時疫情信息不明朗，各種傳聞不斷，台灣雖然沒有在電子郵件中明確說出「疫情會人傳人」，但有特別提到非典型肺炎的特性，以及中國的病患都隔離治療，強烈暗示病例有人傳人的可能性。但事後只收到WHO回信說，已經把信息轉給專家同仁。

莊人祥說，因為疫情來自中國，台灣疾管署除了聯繫WHO，同時聯繫中國疾病預防控制中心，希望取得更多信息，但中方僅提供一則國家衛生健康委員會的新聞稿。

他說，台灣當時強烈懷疑這個疫情有人傳人現象，但中國和世衛組織都無法透過既有管道釐清，因此12月31日當晚6點台灣官方立即召開記者會，針對當天即將抵台的武漢直航班機進行登機檢疫，這就是基於疫情有人傳人可能性的前提下進行的防疫措施。

他還說，一月中旬台灣派專家到武漢了解疫情狀況、防疫作為及病患暴露史，驚覺當地早已出現群聚事件，也正是那一次才讓外界才了解到，疫情早已出現所謂「有限度人傳人」。