台灣公布與世衛組織電文全部內容 並批世衛組織竟說不專業話

台灣方面今天稱，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全球大流行，世界衛生組織（WHO）繼秘書長譚德塞指控台灣對他歧視侮辱後，今天又宣稱並未忽視台灣對武漢肺炎疫情的示警，辯稱當時台灣的電郵並沒有提到“人傳人”的危險。台灣指揮中心立即回擊“WHO斷章取義”，表示台灣雖未明確說出“會人傳人”，但強調非典型肺炎特性且病患均隔離治療，強烈暗示人傳人可能。台灣指揮中心指揮官陳時中今天公布通報電郵全文。

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據中央社今天報道說，就武漢肺炎，陳時中公布通報電郵全文，批WHO內行人講外行話。

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中11日在記者會中公開當初與世界衛生組織（WHO）聯繫的電子郵件全文，反擊“WHO斷章取義”，台灣雖未明確說出“會人傳人”，但強調非典型肺炎特性且病患均隔離治療，強烈暗示人傳人可能。

台灣反擊WHO，指揮中心指揮官陳時中今天表示，中國武漢去年底出現非典型肺炎病例且需要隔離治療，情況“不言自明”，但因台灣手上沒有案例，無法明示人傳人。

據陳時中今天下午在記者會中強調，當時台灣如果明示是“人傳人”，“才叫誤導訊息”。信中清楚說明當地媒體、衛生當局清楚說有7個案例隔離治療，比較貼切來說，WHO是“內行人說外行話，隔離治療不是警訊，那什麼情況才是警訊”。不是會員國的台灣都告訴WHO了，那身為會員國的中國有沒有跟WHO講。

據陳時中說，如果中國沒有通報，那他也直言“這不是隱瞞，什麼叫隱瞞”；如果講“WHO這不是失職，什麼叫失職”。他也誠懇呼籲WHO對這件事要坦誠以對並處理，不要轉移焦點、一錯再錯。

據台灣公布的以下為電郵全文：

News resources today indicate that at least seven atypical pneumonia cases were reported in Wuhan, CHINA. Their health authorities replied to the media that the cases were believed not SARS; however the samples are still under examination, and cases have been isolated for treatment.

I would greatly appreciate it if you have relevant information to share with us.

Thank you very much in advance for your attention to this matter.

Best Regards,

據中央社說，台灣中央流行疫情指揮中心今天公布台灣通知WHO的電郵全文，並說，台灣在去年12月31日明白提醒WHO中國武漢發生的非典型（atypical）肺炎病患需要隔離治療，WHO說台灣沒有明講“人傳人”，那是“內行人講外行話”，任何醫師都明白什麼樣的狀況需要隔離治療。

陳時中說，根據當時的報導，中國武漢地區出現非典型肺炎，他們說是非典型肺炎但不是SARS，“我們清楚知道它是類似SARS，否則中國不會用這個非典型肺炎的字眼，且說病患需隔離治療。什麼樣的病患需隔離治療，不言自明。”

陳時中說，WHO是“內行人講外行話”，任何公衛或醫師都明白，什麼樣的狀況需要隔離治療。若說“隔離治療”不是警訊，那什麼才叫警訊？如果不是會員國的台灣都告知IHR（與WHO國際衛生條例的窗口），那會員國的中國有沒有告知IHR？如果沒有講，這不是隱瞞，什麼叫隱瞞？如果有講，WHO這不是失職，什麼才是失職？

該報道引述專家諮詢小組召集人張上淳說，1月13、14日左右，台灣的專家前往武漢，當地衛生官員說沒有人傳人，但北京去的官員說是“有限度的人傳人”，當時新聞報導也已知道是有限度的人傳人。台灣是以人傳人的方式來因應。

陳時中說，WHO漏掉了我們通報的cases have been isolated for treatment（病患被隔離治療），世衛只要把這句話清楚地告訴世界、它處理的態度如何，一切就很清楚了。

WHO遭指控在中國去年底發生疫情後，置之不理台灣提出病毒能人傳人的警告，但WHO否認，宣稱台灣發的電郵未提人傳人；疫情指揮中心副指揮官莊人祥昨天說，“WHO斷章取義”，台灣雖未明說“會人傳人”，但強調非典型肺炎特性且病患都隔離治療，已強烈暗示人傳人可能。