中國航母“遼寧艦”第四次通過沖繩與宮古島之間海域

據日本防衛省發布的消息，4月11日，中國海軍航母“遼寧艦”等6艘艦艇，當天下午4點左右，通過了沖繩本島和宮古島之間海域，南下太平洋。

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防衛省指出：4月10午後7時左右，在日本長崎縣男女群島西南約420公里的海面上，海上護衛艦和巡邏機發現正在航行的“遼寧艦”和補給艦一艘、2艘導彈驅逐艦、2艘護衛艦組成航母戰鬥群，4月11日下午4點左右，通過了沖繩本島和宮古島之間海域。

遼寧艦首次從東海通過該海域駛向太平洋，是在2016年12月25日，2018年4月21日反向通過該海域駛往東海，該年4月20日在沖繩縣與那國島以南約350公里的太平洋上實施了艦載機起降訓練，2019年6月遼寧艦再度通過該海域，日本2019年版防衛白皮書對此表示關注，而此次通過為第4次通過該海域。

上述艦船未進入日本領海和連接海域，也沒有危險行為。

據美國媒體等報道，美國有400人以上感染新型冠狀病毒的“西奧多·羅斯福”號和以日本橫須賀基地（神奈川縣橫須賀市）為母港“羅納德·里根”及“卡爾·文森”號、“尼米茲”號4艘美軍航空母艦艦艇工作人員出現新冠病毒陽性反應。

受到新型冠狀病毒疫情影響，美軍全球展開的能力受到重大打擊，有專家和媒體認為：中國軍隊最近在台灣海峽、南海及東海活動頻繁，與新冠病毒在美軍中大蔓延，無法對應中國方面的行動有關。