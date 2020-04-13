金正恩大幅改組朝鮮最高權利機構國務委員會

據朝鮮官方媒體周一報道，金正恩大幅調整朝鮮國務委員會，更換三分之一的成員，該委員會是朝鮮通轄各部門的最高權利機構。

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金正恩自2011年繼承父親金正日即位朝鮮最高領導以來，始終在鞏固自己的權力。由他擔任主席的朝鮮國務委員會共13名成員，其中5人剛剛被更換。朝中社周一報道指，這一改組在周日舉行的最高人民會議上被批准。

美國政府前官員、朝鮮問題專家雷切爾·李向法新社表示，“這是對國務委員會相當大規模的改組”。朝鮮國務委員會2016年建立，取代之前最高政治決策機構國防委員會（CDN）。

繼周六朝鮮召開勞動黨政治局會議之後，朝鮮最高人民會議周日舉行14屆三次會議，據朝鮮《勞動新聞》的圖片顯示，出席會議的數百名代表座位彼此靠近，沒有人戴口罩。朝鮮官方當天的聲明就新冠病毒再次重申之前的表述，即病毒即使已在鄰國中國全境蔓延並波及世界幾乎所有國家，但朝鮮仍然“沒有發生”疫情。

為避免新冠病毒傳播，平壤對數千名朝鮮人和包括外交官在內的數百名外國人實施了隔離禁足，並採取嚴格消毒措施。專家表示，新冠疫情如果在衛生體系薄弱的朝鮮爆發將會是災難性的。

平壤表示，將加強針對新冠病毒傳播的運動。但朝中社報道沒有提及金正恩出席周日的會議，相關圖片中也沒有出現他。

雷切爾·李向法新社表示，“朝鮮舉行了一系列會議，試圖以此表明它有能力應對新冠病毒危機。”同樣與會者都沒有帶口罩也是出於這一用意。

此次更新進入朝鮮國務委員會的人員中包括前陸軍軍官、今年年初被任命為外長的李善權。他的兩位前任、朝鮮資深外交官李容浩和李洙墉都被免去國務委員一職。