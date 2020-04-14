中國駐日使館批讀賣：公然詆毀中國共產黨

針對日本《讀賣新聞》評論文章批評中國隱匿疫情一事，中國駐日本大使館官網4月14日刊載發言人的回應稱，公然詆毀中國共產黨，污衊中國政治體制，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

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日本《讀賣新聞》駐中國總局長竹內誠一郎12日，在《讀賣新聞》“世界觀點”專欄撰文指出，中國這次處理2019冠狀病毒疾病疫情，讓他清楚地看到中共體制“不道歉”的體質，並諷刺中共的統治是靠不會犯錯的“無謬神話”。

對此，中國駐日本大使館發言人14日回應稱，評論文章妄稱中國在應對新冠肺炎疫情過程中措施不當、資訊不透明，甚至公然詆毀中國共產黨，誣衊中國政治體制，“我們對此表示強烈不滿和堅決反對”。

發言人指出，此次抗擊疫情過程，正因為有了以習近平總書記為核心的中國共產黨的強有力領導，中國政府和民眾才能齊心協力，迅速行動，在短時間內做到應檢盡檢、應收盡收、應治盡治，有效控制住疫情擴散，最大限度保證民眾生命和健康安全。

發言人強調，中國共產黨的執政合理性、中國人民對中國共產黨的衷心擁護，絕不是個別媒體能夠質疑和改變的。

發言人重申，疫情發生以來，中方始終本着公開、透明和負責任態度，第一時間向世界衛生組織和相關國家通報疫情，與世界各國分享新冠病毒基因序列，積極開展疫情防控專家國際合作，向有需要的國家提供醫療援助，相關作法得到國際社會普遍積極評價。

發言人說，中國人民為抗擊疫情付出巨大犧牲，為全世界抗疫鬥爭贏得寶貴時間。中國的所作所為，充分展現負責任大國的應有擔當。中國應對疫情是否得當，自有客觀事實作出佐證，有權威機構和專家得出結論，不容個別媒體顛倒黑白。

發言人稱，當前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，各方當務之急是加強溝通協作，攜手抗擊疫情。中方敦促日本有關媒體正視事實，客觀看待中國抗疫努力和成效，為應對疫情挑戰、維護地區和全球公共衛生安全發揮建設性作用。