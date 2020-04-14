台媒曝譚德塞耍兩手私下派人接洽台灣駐日內瓦辦事處

世衛組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）公開指控台灣對其發動種族歧視言論攻擊，將全球抗疫之戰的焦點轉移為WHO與台灣的口舌之爭。上報引述外交消息透露，在譚德塞在台灣發動攻勢之際，日前他曾派人私下與台灣駐日內瓦辦事處接觸，表示可以用“電話簡報”的方式向我駐處提供全球防疫現況及WHO專業意見，似有意藉由與我國非公衛主管機關的非正式接觸，操作WHO“與台灣分享資訊”的假象。

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據上報今天透露，邊罵台灣邊搞兩面手法，譚德塞私下派人“旋轉”台灣外館。據透露，譚德塞日前派人私下與台灣駐日內瓦辦事處接觸，似有意藉非正式電話簡報，操作WHO“與台灣分享資訊”假象。

該報向台灣外交部查證，外交部回應，“不對台灣與其他國家或國際組織的對話、會談、溝通內容進行證實或評論”。

上報說，譚德塞日前在WHO每日疫情通報記者會上，面對媒體問及美國總統特朗普批評等問題，將反擊炮火轉向台灣，指控台灣對其發動網絡攻擊。譚德塞的發言不僅證實不久前美方私下向台灣示警，譚德塞似受北京影響，認定台灣政府對其發動網軍攻擊的情資，更藉此將台灣貼上“種族歧視”標籤，意圖抹煞台灣防疫成果。然而升高與台灣的戰火，似乎是兩手策略的一部分。外交消息指出，譚德塞日前派人以電話聯繫我駐日內瓦辦事處，表示可以采“電話簡報”方式，向瓦處提供全球防疫現況及專業意見。外交部內人士研判，WHO藉由與台灣非公衛主管部門接觸，卻表示欲“分享疫情資訊”，不排除是譚德塞有意將此舉做為WHO與北京一再聲稱“主動與台灣通報疫情”的操作。

該報道稱，事實上，多年來台灣一直未能從WHO正式管道獲得即時公衛資訊。資深外交官員透露，從WHO前秘書長陳馮富珍到現任的譚德塞，僅會偶爾透過上述非正式接觸或透過第三方間接傳話的方式與台灣聯繫，與台灣極力爭取的主管機關之間全面且即時的資訊分享差距甚遠。

多年來台灣爭取有意義參與WHO體系活動，一向要求由公衛主管部門主責；就連過去幾年台灣爭取世衛大會（WHA）旁聽證，也會考量專業分工，將從旁提供行政協助的外交人力減至最少，將珍貴的列席名額讓給衛福系統專家。譚德塞與台灣隸屬外交系統的駐館聯繫“通報疫情”一事，顯然刻意排除主責的台灣衛福部門。

該報道說，台灣爭取參與WHO體系多年來，至今唯一正式訊息平台是2009年台灣與WHO依《國際衛生條例》（International Health Regulations，IHR）互設“公衛事件資訊平台（IHR Event Information Site）”。然而中國卻搶先一步在2005年WHO修訂IHR之後，聲稱中國執行IHR（2005）的範圍涵蓋台、港、澳，並指定中國衛生部為中國及此三地的“國家對口單位”。在此情況下，WHO依循中國主張，在與台灣互設IHR互設窗口之後，一直未將台灣衛福部疾管署聯絡資訊公布在IHR官網上，導致世界各國在通報疫情時無法同步通報台灣。早在幾年前就曾發生台灣旅客曾與他國結核病患同班機，該國卻將訊息通報中國，導致我國晚了近半年才獲知訊息的事故。

正因WHO此一作法，造成台灣與其他國家無法即時互通訊息的漏洞，導致此次武漢肺炎大爆發前，除了平常與台灣建立雙邊訊息管道的“特定國家”之外，台灣透過IHR向WHO提供的示警及質疑訊息，並未獲得WHO列為公開訊息轉知其他國家。