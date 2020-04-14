太陽節與韓國立法選舉 平壤發巡航導彈示威

韓國國會選舉在即，朝鮮今天上午又發射疑似短程巡弋飛彈。韓國軍方及專家推測，此次行動應與朝鮮已故最高領導人金日成誕辰有關。上述兩個事件均是4月15日，韓國警惕朝鮮繼續耀武。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道，韓國稱:朝鮮疑試射巡弋飛彈，應與金日成冥誕有關。

朝鮮今天上午又發射疑似短程巡弋飛彈。韓國合同參謀本部指出，朝鮮今早在江原道文川一帶，向東岸外海發射疑似短程巡弋飛彈的飛行體。

韓國軍方及專家推測，此次行動應與朝鮮已故最高領導人金日成誕辰有關。不過，韓國軍方雖推測這次行動與金日成誕辰有關，但因4月15日也是韓國國會選舉正式投票日，韓國可能藉此進行「低強度武力示威」，仍不敢掉以輕心。

據韓國軍方與相關專家推測，這次試射很有可能是配合4月15日金日成誕辰「太陽節」的軍事訓練。軍方人士指出，朝鮮過去也曾在4月15日前後進行飛彈試射等軍事活動。