懸了? 福布斯激贊列蔡英文全球抗疫最佳女性領袖

新冠肺炎疫情全球肆虐,台灣的防疫措施被外界高度重視。美國《福布斯》(Forbes)雜誌近日在官網刊文,列出全球多名女性領導人在對抗新型冠狀病毒疾病方面有傑出表現,台灣總統蔡英文名列其中,文中更讚譽蔡英文防疫最早、最明快。福布斯此舉是否激怒北京引發抵制,消息未提。

據蘋果日報今天報道稱,《福布斯》列全球抗疫最佳女性領袖,激贊蔡英文措施最早最快。

《福布斯》周一刊登文章,以〈對新型冠狀病毒有最佳反應的國家有什麼共通點?女性領導人〉(What Do Countries With The Best Coronavirus Reponses Have In Common? Women Leaders)為題,內容列舉多國女性領袖,除台灣總統蔡英文外,還有德國總理默克爾(Angela Merkel)、新西蘭總理阿爾登(Jacinda Ardern)、冰島總理卡特琳·雅各斯多提爾(Katrin Jakobsdóttir)、芬蘭總理馬林(Sanna Marin)、挪威總理艾娜·瑟爾貝克(Erna Solberg)、丹麥總理梅特·佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)等。

報道稱,文章稱讚這些女性領袖,如何向世界展示在紛亂之中管理國家。文中特別介紹蔡英文,認為她在抗疫方面的行動,不但最早而且最快,早在1月份出現相關跡象時,蔡英文已實施124項措施來阻止疫情蔓延,並不必像其他地方現時一樣,採取極端的封城措施。

據該報道,另外,蔡英文向歐美國家捐贈1,000萬個口罩,亦為她贏得不少掌聲。CNN指,蔡英文處置疫情,是“世界上最好的”的應對措施,至今台灣僅通告6人因武漢肺炎死亡。

相比之下,截至12日,德國有2,673人因染疫死亡,丹麥也有260人不治,而挪威則有98人,新西蘭僅有4人死亡,算是較成功抗疫的國家。