懸了? 福布斯激贊列蔡英文全球抗疫最佳女性領袖

新冠肺炎疫情全球肆虐，台灣的防疫措施被外界高度重視。美國《福布斯》（Forbes）雜誌近日在官網刊文，列出全球多名女性領導人在對抗新型冠狀病毒疾病方面有傑出表現，台灣總統蔡英文名列其中，文中更讚譽蔡英文防疫最早、最明快。福布斯此舉是否激怒北京引發抵制，消息未提。

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據蘋果日報今天報道稱，《福布斯》列全球抗疫最佳女性領袖，激贊蔡英文措施最早最快。

《福布斯》周一刊登文章，以〈對新型冠狀病毒有最佳反應的國家有什麼共通點？女性領導人〉（What Do Countries With The Best Coronavirus Reponses Have In Common? Women Leaders）為題，內容列舉多國女性領袖，除台灣總統蔡英文外，還有德國總理默克爾（Angela Merkel）、新西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）、冰島總理卡特琳·雅各斯多提爾（Katrin Jakobsdóttir）、芬蘭總理馬林（Sanna Marin）、挪威總理艾娜·瑟爾貝克（Erna Solberg）、丹麥總理梅特·佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）等。

報道稱，文章稱讚這些女性領袖，如何向世界展示在紛亂之中管理國家。文中特別介紹蔡英文，認為她在抗疫方面的行動，不但最早而且最快，早在1月份出現相關跡象時，蔡英文已實施124項措施來阻止疫情蔓延，並不必像其他地方現時一樣，採取極端的封城措施。

據該報道，另外，蔡英文向歐美國家捐贈1,000萬個口罩，亦為她贏得不少掌聲。CNN指，蔡英文處置疫情，是“世界上最好的”的應對措施，至今台灣僅通告6人因武漢肺炎死亡。

相比之下，截至12日，德國有2,673人因染疫死亡，丹麥也有260人不治，而挪威則有98人，新西蘭僅有4人死亡，算是較成功抗疫的國家。