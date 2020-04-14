日本推進25個都道府縣的酒店接納新冠無癥狀與輕症患者療養

日本厚生勞動大臣加藤利勝在14日早上的內閣會議後的記者會見中指出，新型冠狀病毒患者數從上星期開始倍增，宣布進入緊急事態的七都府縣，佔新增患者數的70%，為了防備感染者進一步增加，確保重症患者的住院床位，現在正在推進25個都道府縣的酒店接受輕症與無癥狀的新冠患者療養，目前東京都和大阪府已有輕症與無癥狀的新冠患者入住酒店。

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目前日本新冠病毒感染者劇增，據日本NHK電視台截止到14日的統計，日本累計發現的感染者已達8491人，其中東京都最多，達2158人，大阪府其次，為853人。

到4月12日為止，東京需要治療和療養的新冠患者為1974人，其中重症者37人，輕症與中等程度的患者1937人，目前東京都已確保感染新冠病毒的患者住院床位兩千張，由於新的感染者與日俱增，東京都準備的感染病床難以確保，都政府為優先救治重症患者，4月7日起開始，將輕症患者和無癥狀感染者轉移至酒店等住宿設施，東京都7日展示了上述感染者接受療養及醫學觀察的酒店。該賓館是位於中央區的“東橫INN東京站新大橋前”。移住酒店的患者以24小時內沒有出現37.5度以上發燒的感染者為對象，從7日開始，患者們將依次移住該酒店，最終將入住100人左右。

大阪府4月14日開始，讓新冠無癥狀與輕症患者在超級酒店大阪溫泉開始療養。