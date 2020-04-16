孟加拉救起漂流海上2月的近400羅興亞饑民

孟加拉國宣布，已在該國領海中救起海上漂流了至少2個月的382名羅興亞饑餓難民。法新社報道，他們大多是老弱婦孺。

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法新社消息，孟加拉國海岸警衛隊的一名中校發言人Rahman指出，海岸警衛隊在收到有關難民船的信息後，展開了為期三天的搜索行動，夜間，他們在該國東南沿海附近，發現了這艘船隻。

根據達卡論壇報指出，他們很可能來自當地的難民營的這些羅興亞人朝着馬來西亞方向逃亡。但因新冠病毒，被加強海上巡邏的馬來西亞海警隊強迫折返回航。

“這名發言人還說：“我們封鎖了他們登陸的區域。 我們不能上前調查詢問他們，因他們可能感染了冠狀病毒。 根據一位當地記者在臉書Facebook上發布的視頻顯示，他們當中大部分都是瘦弱婦女和兒童者，站在海灘上。

一名當地行政官員告訴法新社，數點倖存者人數的工作仍在進行中，但人數應超過400人。達卡論壇報則說，這艘船載有近500名羅興亞人。

將近一百萬的羅興亞人生活在孟加拉國與緬甸接壤的邊境附近生活條件悲慘的營地中，其中許多人因2017年緬甸軍隊的虐待而逃離。

面對就業和教育前景不佳，成千上萬的羅興亞人已經試圖逃到其他國家，例如馬來西亞和泰國。 此外，在孟加拉國東南部的考克斯巴紮爾區，為了對抗冠狀病毒大流行，強制實施全面封閉禁令。孟加拉國當局宣布，將近一百萬羅興亞人集中在這個世界上最大的難民營。