日本緊急事態宣言將擴大到全國

日本首相安倍晉三就新型冠狀病毒在日本不斷擴大，準備把宣布實行緊急事態的7都府縣，擴大到日本全域，使日本全國全部進入緊急事態。

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在頒布全國全部進入緊急事態前，將向專家組成“基本對策方針等的諮詢委員會”進行諮詢。

據日本NHK電視台截止到15日的統計，日本累計發現的感染者已達9,434人，死亡191人，其中東京都最多，達2446人，大阪府其次，為968人。

另據報道，圍繞新型冠狀病毒在日本不斷擴大，日本官房長官菅義偉在日本時間16日上午的記者會上答疑時指出：關於厚生勞動省集體感染對策班的北海道大教授西浦博表示：在什麼對策都不講的情況下，重篤患者會達85萬人，其中約半數死亡的估算時指出：這是作為一名專家的說明，不是厚生勞動省的正式見解。他指出：西浦先生的計算把什麼對策都不講作為前提,但是現在這個前提是有差異的，我們正在不斷採取對策，已經發布了緊急事態宣言。

日本厚生勞動省新型冠狀病毒對策班，4月15日在厚生勞動省舉行記者會，發布推算數據，對策班的帶頭人、北海道大學的西浦博教授(理論流行病學)指出，若不採取外出自肅等防止新型冠狀病毒感染繼續蔓延的措施，到疫情流行結束為止，日本國內將有85萬人陷入重癥狀態，會有相當於半數的42萬人以上死亡。

西浦博指出：如果是那樣，那麼有必要使用人工呼吸器和進入集中治療室(ICU)治療的重篤患者以15～64歲者20萬1301人，65歲以上的65萬2066人估算，將有85萬多人陷入重症。根據中國方面的醫學資料，重症患者死亡率科達49%。