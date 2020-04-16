韓國會選舉結果出爐：朝鮮駐英國脫北前公使首創當選議員

韓國國會議員改選選舉結果4月16日正式出爐，執政黨共同民主黨及聯合參選的共同市民黨合計獲得180個國會席位，占韓國國會近60%，成為“超級執政黨”。由此，韓國的行政和立法將迎來全新局面。值得一提的是， 在此次選舉中，改名“太救民”的朝鮮駐英國前公使太永浩在世界著名的首爾富人區、江南區脫穎而出，成為了韓國憲政史上首位以“脫北者”身份當選的分區議員。

廣告 繼續瀏覽後續

據悉，韓國第一大在野黨未來統合黨及聯合參選的未來韓國黨則僅獲得103個席位。據韓聯社報道顯示，這是1990年韓國三黨合並成民主自由黨並取得218席議席後，執政黨再次獲得絕大多數議席。分析認為，這意味着除了單獨修憲以外，共同民主黨幾乎可以在國會“無所不為”。報導指，與三十年前出於上層建築需要的朝野合流、人為組黨不同，這一次是在體現韓國民意的選舉競爭中產生，執政陣營在掌握央地政府權力的基礎上還獲得立法上的影響力，形成了在2022年3月大選以前完全主導政局的動力和基礎。

報道稱，一直被執政黨批評拖國政後腿的第一大在野黨未來統合黨勉強跨過阻止修憲所需的100席門檻，政治地位大不如前，選戰慘敗領導缺位釀成內訌，近期恐難發揮對政府和多數黨的制衡作用。在黨內領導權的爭奪中，更激進更強硬的派系有望得勢，而第三勢力在選舉中潰敗和地方保護主義擡頭可能重演國會對峙僵局。該報道認為，預計民主黨將乘着選戰勝勢加緊編製第二波抗疫預算。鑒於文在寅總統的支持率在疫情肆虐國難當頭之際攀高，親文派在黨內的發言權將進一步加強。

同樣在此次選舉中引人注目的是，朝鮮駐英國前公使太救民（原名太永浩）成功當選為首爾江南區國會議員，成為韓國憲政史上，第一個以“脫北者”身份當選的韓國會議員。2012年，韓國歌星PSY以一曲《江南Style》讓江南區實現全球舉世聞名。據了解，太救民曾在2016年8月變節投誠韓國。他表示，韓朝分裂70多年來，首次有朝鮮出身者當選韓國國會分區議員，認為是韓朝人民和解、統一的第一步。在得知自己勝選後，他又強調，“韓國就是我的祖國，江南區就是我的故鄉”。

太永浩此前在今年2月宣布代表在野的保守派自由韓國黨參選國會議員，並改名為“太救民”。自由韓國黨之後與新保守黨、向未來前進4.0等政黨及其他社會團體合合並為未來統合黨，太救民則被安排在當選可能性高的保守派票倉江南區。儘管如上文所提到，未來統合黨在這次國會選戰中大敗，被視為主戰場的首爾49個選區只拿下8區，但在一片愁雲慘霧中，太救民還是以58.4%支持率在江南區擊敗執政黨候選人金星坤。太救民在確認當選後面對結果激動得說道，“今天的勝利不是屬於我的勝利，而是江南區民偉大的勝利”。

而當談及將在韓國開啟政治人生的感想時，太救民向韓聯社表示，將銘記來韓初衷砥礪前行，為這個自己曾冒着生命危險投奔的國家實現更大的自由和維護市場經濟秩序貢獻全力。對於今後將在韓朝關係中發揮的作用，他稱，為使國會和政府今後正視朝鮮現實，並開展可持續的對朝政策，我將盡我所能。對於自認為在競選中獲勝的理由，太救民稱，自己尚有許多不足之處，對於江南區也不甚了解。感謝江南選民的支持和認可，定不辜負全體區民的信任和期望。