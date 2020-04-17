安倍晉三：強力要求讓台灣以觀察員身份參與WHO

日本首相安倍晉三在當地時間周五晚出席新冠肺炎疫情記者會，並回答記者提問。針對日本國內就口罩、防護服等醫療物資短缺的情況，安倍表示，“有着很大程度上依賴中國的問題”。

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安倍晉三還告訴媒體日本政府發布緊急事態宣言的理由，是因為出現人口從受感染者眾多的城市向其他地區遷移，而這則應絕對避免。還有日媒記者問到，日本對世界衛生組織（WHO）的資金援助是否需要重新調整，對此安倍回答稱，他在G7領導人視頻峰會上表示，國際社會仍需以WHO為中心一致抗疫。他稱，“只有世界衛生組織才能夠作為一個國際機構來應對這一全球大流行病”，不過，WHO的功能確實有必要受到充分的檢視。

針對美國總統特朗普此前作出的暫停美國向WHO資助的決定，安倍晉三並未給予正面回應。安倍表示，各界對WHO的看法有很多，有人質疑WHO在政治上不中立，日本的立場一直是強力要求應讓台灣以觀察員的身份參與，不該具政治性，而是要徹底守護每個人的健康才對。安倍稱，抗疫的第一線仍須有WHO的合作才行，日本完全沒考慮要斷絕給予WHO的分擔費用，而是應該好好予以支持，至於有關WHO的問題點、課題，等疫情平息後再好好檢視。對於安倍晉三的這一表態，台灣外交部隨後向日方表示誠摯歡迎與感謝。