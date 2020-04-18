中國國務院批准南海三沙市設立市轄區 政府駐永興島、永暑礁

中國民政部官網4月18日刊登聲明表示，中國國務院於近日批准，海南省三沙市設立西沙區、南沙區。

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中國民政部的聲明指出，三沙市西沙區管轄西沙群島的島礁及其海域，代管中沙群島的島礁及其海域，西沙區人民政府駐永興島。三沙市南沙區管轄南沙群島的島礁及其海域，南沙區人民政府駐永暑礁。據悉，位於南海的三沙市於 2012年7月24日正式揭牌成立，隸屬海南省，管轄西沙群島、中沙群島、南沙群島的島礁及其海域。是中國位置最南、面積最大、陸地面積最小及人口最少的地級市。

三沙市由280多個島、沙洲、暗礁、暗沙和暗礁灘及其海域組成，陸海面積約200萬平方公里。其市政府駐於西沙永興島。設有4個工委、管委會，10個社區居民委員會。常住人口約1800人（不含駐市部隊官兵），戶籍人口621人。分析人士指，由於越南對西沙永興島具有主權聲索，南沙永暑礁是中方在近年來通過填海吹沙而造成的人工島，且菲律賓、越南亦對其具有主權聲索，此次宣布在兩地設立行政轄區或再次凸顯南海爭議。

同樣在當天，據路透社報道顯示，美國國務院發表的一封電郵聲明中寫道，“美國對中國針對其他聲索國就海上石油和天然氣地開發，反覆採取挑釁行動的報道表示關注”。聲明稱，“在這種情況下，（中國）應停止其欺凌行為，並避免從事這種挑釁性和破壞穩定的活動。”報道提到，中國“海洋地質8號”勘測船本周二再次出現於離越南海岸158公里的水域，其屬於越南的海上專屬經濟區。此外，該船隻周四還進入了馬來西亞附近海域。報道稱，中方船隻周五靠近馬來西亞國家石油公司運營的西卡佩拉號(West Capella)。

近日，針對記者提問，4月9日，越南外交部發言人表示，3月30日越南常駐聯合國代表團向聯合國遞交照會，反對中方關於南海主權主張的兩份照會，重申對西沙和南沙群島擁有主權，同時重申對根據《聯合國海洋法公約》確定的海域擁有主權、主權權利和管轄權；中方如何置評的問題，中國外交部發言人趙立堅在14日的記者會上回應表示，我願重申，西沙群島、南沙群島是中國領土。越南方面有關主張違反包括《聯合國憲章》、《聯合國海洋法公約》在內的國際法，是非法的、無效的。