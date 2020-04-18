美軍電子偵察機現身台灣周邊空域 4月以來第10度

美國海軍一架電子偵察機約在當地時間周六中午出現在台灣南部海域。據悉，這是美軍機自今年4月以來，第10度出現在台灣周邊空域。

廣告 繼續瀏覽後續

依照追蹤軍機動態的推特賬號“飛機守望”(Aircraft Spots)資料顯示，美國海軍一架P-3C“獵戶座”反潛機大約在當地時間周六中午，出現於台灣南部海域上空。這是美軍機自4月以來，第10度出現在台灣周邊空域。據中央社報道，台國防部發言人史順文對此表示，台海周邊海空域情況，國軍都全程掌握。而就在不到一天前的周五上午，美國空軍的一架電子偵察機從台灣南部空域附近取道巴士海峽飛往南中國海。

據分析人士介紹，儘管新冠肺炎疫情在當下繼續肆虐全球，但台海兩岸的局勢也呈緊張趨勢。解放軍海空軍在近期多次進行了多機型參加的繞台巡航，“遼寧號”航母編隊12日還航經宮古海峽南下、途經台灣東部海域，於13日通過巴士海峽，至南海相關海域開展訓練。同樣根據“飛機守望”提供的資料顯示，13日以後，美國軍機亦頻繁出現在台灣南部海域：周六是13日（含）以來第6次，4月以來第10次在台周邊空域飛行。

報道引述台國防安全研究院所長蘇紫雲的話稱，“遼寧艦尚未北返，目前仍在南海一帶活動。遼寧艦主要擔任共軍戰略核潛艦的護航艦。美軍今天出動反潛機，研判主要目的是偵測共軍攜帶核導彈的戰略核潛艦是否有異常活動。一旦共軍戰略核潛艦進入菲律賓海，即有能力直接攻擊美國本土。”

此前，中國國台辦旗下官網中國台灣網15日刊發了題為“說透了！‘武統’台灣什麼時候開始？解放軍專家權威解讀”的文章，列出了“武統台灣”的條件。同日，解放軍東部戰區陸軍旗下微信公眾號“人民前線”也發出一篇“丟掉幻想，準備打仗”的文章，宣講充分做好戰前準備是掌握戰爭主動權的關鍵。