日本感染者突破一萬一千人 面臨醫療危機

據日本NHK電視台到19日為止的統計，在日本國內確診的新冠病毒的感染者、在機場的檢疫確認的輸入感染者、乘政府包租飛機回國等的感染者已達1萬437人。加上郵輪鑽石公主號的乘客、船員上的712人，日本累計感染者為1萬1149人。死者為237人。

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而據最新消息，東京都19日新增加的感染者數達107人，連續6日超過100人，已經超過3000人，合計為3082人。

日本急救醫師學會和日本臨床急救醫學會14日發表緊急聯合聲明，表示”已經體會到急救醫療體制的崩潰”。

據日本共同社18日的調查，在東京都、大阪府、滋賀、沖繩等8都府縣，空床已經不滿20%。

8個都府縣還包括石川縣、兵庫縣、香川縣和福岡縣。地方城市原本病床數和醫務工作者就比較少。一旦疫情爆發，就有可能無法實施必要的治療，導致醫療迅速崩潰。

目前有12個地方自治團體發生被認為是醫院內感染事例，有41個地方自治體反映口罩和防護服等不足，21地方自治團體反應醫療工作者不足。

根據日本醫師會的估算，在全國的醫療機構1個月需要的醫用口罩4億～5億枚，N95口罩和醫用上衣及面罩各約3千萬，目前日本難以提供這些醫護用品，什麼時候到貨也難以預料。根據全國的醫生等組織的工會“全國醫師聯合”反映，1周只使用一個口罩和使用塑料垃圾袋作為防護服投入工作已在全國的醫院常態化。

在大阪市，市長呼籲市民捐獻雨衣和雨鬥篷作為防護服使用。