停戰協議如廢紙 不顧疫情塔利班暴力開殺戒

阿富汗官員今天證實，塔利班（Taliban）發動了新一波暴力攻擊，至少殺害阿富汗23名軍警及9名平民。阿富汗官方指塔利班並沒有顧與美國的和平協議及疫情惡化。塔利班沒有對指控做出回應。

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據法新社今天引述阿富汗東北部塔喀省（Takhar）警方發言人阿西爾（Khalil Asir）告訴法新社，塔利班昨晚襲擊當地一處陸軍基地，殺害16名軍人及2名警員。塔喀省省長發言人海傑里（Mohammad Jawad Hejri）證實這次襲擊，同時也指責塔利班犯下暴行。他說，有19人因此喪生。

報道稱，另外，塔利班也攻擊阿富汗南部烏魯茲岡省（Uruzgan）省會塔林科特（Tarin Kot）附近一處警方哨站。烏魯茲岡省省長發言人艾巴迪（Zilgai Ebadi）告訴法新社：「有5名阿富汗警員遇害，另有3人受傷。」

阿富汗北部巴爾赫省（Balkh）地方官員伊克伯里（Sayed Arif Iqbali）告訴法新社，塔利班試圖對9名平民強索金錢，他們在抵抗後遭到殺害。

塔利班未立即作出回應。這個民兵組織之前曾抱怨，美國及阿富汗部隊仍將他們的戰士視為目標。

報道說，儘管2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情正在阿富汗擴散，衝突仍然持續。

據稱阿富汗迄今共通報1026起確診及36起死亡病例，但真實數字恐要高出許多，因為這個貧困的國家僅具有限的檢測能力。