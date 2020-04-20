台灣怪怪的? 誰搶先註冊了銅鑼灣書店名

前香港銅鑼灣書店店長林榮基25日將在台北重開書店，不料卻接獲律師信，內容指“銅鑼灣書店有限公司”已於3月3日註冊，指控林榮基的“中山銅鑼灣書店”與其業務性質相同，要求他不得使用“銅鑼灣書店”名稱。

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據中央社今天報道稱，銅鑼灣書店被搶先註冊。林榮基指：25日照常開業。前香港銅鑼灣書店店長林榮基4月25日將在台北重開書店，不料卻接獲一家律師事務所發函，聲稱接受3月初註冊的“銅鑼灣書店有限公司”委託，要他不得使用“銅鑼灣書店”名稱。

報道稱，林榮基中午接受中央社記者訪問時表示，現正委託律師協處，書店仍會在25日中午如常開幕，“我不管他，照樣開我的書店”。據林榮基表示，上午收到律師信，內容指“銅鑼灣書店有限公司”已於3月3日註冊，登記在新北市，指控林榮基的“中山銅鑼灣書店”與其業務性質相同，涉及不公平競爭，侵害商標權，要求他立即停止在台灣使用“銅鑼灣書店”名稱及其他一切侵權行為。

據林榮基直呼，香港銅鑼灣書店已被中共用暴力摧毀、收購，“沒想他們又搶先註冊，在台灣又開一家假的”。“我不管他，照樣開我的書店。”

該報道稱，根據經濟部商業司商工登記公示資料，所謂“銅鑼灣書店有限公司”核准設立日期為今年3月3日，代表人為蔣東展，資本額僅新台幣5萬元，註冊地點位在新北市中和區。台灣知識產權局商標檢索系統網頁則顯示，“銅鑼灣書店有限公司”於4月7日申請商標註冊，有關商標圖樣，與香港銅鑼灣書店的招牌字樣幾乎相同，註冊代理人余忠益。

中央社說，香港銅鑼灣書店店面在事發後閑置至今，香港知識產權署資料系統則顯示，尚未有人在香港將“銅鑼灣書店”作商標註冊。林榮基在台註冊的“中山銅鑼灣書店有限公司”核准設立日期為今年3月31日，股權狀況為屬“僑外資”，資本為64萬元。