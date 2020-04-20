台灣銅鑼灣書店店名商標遭余忠益搶注或要查背景

香港銅鑼灣書店25日將在台北重新開幕，卻出現店名、商標遭人搶先註冊。根據台灣經濟部商業司商工登記公示資料，所謂“銅鑼灣書店有限公司”資本額僅新台幣5萬元，註冊地點位在新北市中和區。註冊代理人為“余忠益”。林榮基質疑這是中國當局勢力的作為。

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據中央社今天報道稱，銅鑼灣書店遭搶注。台灣陸委會指：將查明中共是否介入。香港銅鑼灣書店25日將在台北重新開幕，卻出現店名、商標遭人搶先註冊。陸委會晚間表示，將與相關單位進一步查明是否有中共勢力涉入本案，並會提供店主林榮基必要協助。

大陸委員會晚間透過短信說明表示，經向主管機關初步了解，林榮基所設立公司的名稱，是經濟部核准同意使用。陸委會將與林榮基聯繫了解實際情況後，提供必要協助。至於本案有否中共勢力涉入，也將會同相關單位進一步查明。

報道稱，林榮基今天受訪時表示，上午收到一封律師函，內容聲稱“銅鑼灣書店有限公司”已於3月3日註冊，登記在新北市，代表人為蔣東展。律師函並宣稱，林榮基登記的“中山銅鑼灣書店”與其當事人的業務性質相同，涉及不公平競爭與侵權，因此要求他立即停止在台灣使用“銅鑼灣書店”名稱及其他一切侵權行為。

消息說，對此，林榮基質疑這是中共勢力的作為。

根據經濟部商業司商工登記公示資料，所謂“銅鑼灣書店有限公司”資本額僅新台幣5萬元，註冊地點位在新北市中和區。

智慧財產局商標檢索系統網頁則顯示，“銅鑼灣書店有限公司”於4月7日申請商標註冊，有關商標圖樣，與香港銅鑼灣書店的招牌字樣幾乎相同，註冊代理人為“余忠益”。

該報道引述智慧局方面則表示，4月初提出申請的“銅鑼灣書店”商標案件目前仍在排隊待審。由於“銅鑼灣書店”屬於地名加上通用名詞的商標，除非申請人能證明特殊性或有辨識度，否則一般不會通過審查。在這個前提下，林榮基也能備妥資料提出申請。