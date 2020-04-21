台灣敦睦艦隊支隊長及艦指部指揮官遭撤職海軍司令國防部長自請處分

台灣敦睦艦隊盤石艦官兵感染新冠肺炎人數不斷增加，到21日為止達到27位，國防部長嚴德發21日晚間舉行臨時記者會，公布第一波懲處名單：敦睦艦隊支隊長陳道輝少將、艦指部指揮官高嘉濱中將遭撤職，接受調查。嚴德發並親率軍方將領向社會大眾鞠躬道歉。

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國防部調查小組發現，盤石艦訪問帛琉期間，艦上竟有148人曾找過醫官就診，共226人次，包括髮燒及上呼吸道感染等。艦上的胸腔外科中尉醫官都曾回報，但敦睦支隊卻沒有向上呈報，導致國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光、海軍司令劉志斌、海軍參謀長敖以智等人無法得知情況，以致參謀長敖以智15日在立法院答詢時仍堅稱，敦睦艦隊官兵「健康良好」、「都沒問題」，當天下午就開始休假。目前這些病歷及醫療紀錄，已經全部移給中央流行疫情指揮中心。

嚴德發表示，目前是初步調查結果，其他人員在隔離期滿、完成後續調查之後，事證到哪裡，就辦到哪裡。至於他個人和海軍司令劉志斌上將也已向總統蔡英文自請處分。

蔡英文21日晚間表示，盤石艦爆發疫情，該坦承的絕不隱匿，該負責的絕不逃避，調查和檢討只是一個開端，她說，「嚴部長更重要的任務，是徹底改變導致這次缺失的根本問題」。她已請政務委員羅秉成督導這起案件的進度。

另外，台灣敦睦艦隊此行前往帛琉的航程花費7天，但返程竟花了25天，不尋常的情況也跟隨新冠肺炎感染事件曝光。國防部官員今天證實，支隊回程途中，確實曾執行特別任務，相關任務雖然重要，也有一定機敏性，但並不是所謂「錯過以後就沒有機會再作」的任務。不過官員沒有公布特別任務的內容。

媒體也質疑，敦睦艦隊的兩艘巡防艦「岳飛艦」和「康定艦」9日返抵台灣後，12日即不見蹤影。嚴德發證實，當時大陸遼寧號航母戰鬥群從東部外海經過巴士海峽，往西南方向行駛，因此軍方派了敦睦艦隊剛返港的兩艘作戰艦在ADIZ(防空識別區)周邊監控，守護海疆。

嚴德發並公布軍方對這個事件調查的四大缺失，一、3月6日起的五起官兵發燒病例，擔任敦睦支隊長的陳道輝少將沒有向艦隊指揮部回報；二、4月14日由國軍高雄總醫院組成的聯檢小組到各艦實施入境檢疫，聯檢人員應檢視體溫量測、健康紀錄、航行期間人員就醫紀錄等，但沒有落實；三、在帛琉除拜會及表演外，規定必須全程戴口罩，保持安全距離，也沒有落實；四、海軍事前防疫措施規畫不足，艦指部因應武漢肺炎雖制訂了防範措施，但只針對「境內」工作，並沒有針對遠航任務的規畫。