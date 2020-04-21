台灣銅鑼灣書店遭搶注 林榮基又遭潑漆 台人指警惕事件背後勢力

提供來台尋求庇護的香港“反送中”抗爭者自食其力的“保護傘”餐廳，近日開始試營運，銅鑼灣書店25日也將在台北重新開幕，店長林榮基昨天卻接獲律師函警告，今天更遭人潑漆。林榮基今天上午是在台北市中山區遭人潑紅漆，他下午於警局作完筆錄後表示，懷疑犯嫌是觀察他日常作息後預謀犯案，警方受理報案後，暫先鎖定兩嫌追緝。

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據中央社今天報道稱，林榮基遭潑漆，在台港人指警惕親中勢力確實存在。據在台港人與港生團體邊城青年發言人Justine下午接受中央社記者訪問時表示，他們相信台灣的法治，但不可諱言，親中勢力確實存在於台灣，希望在台港人仍要有所警惕。

據Justine表示，雖然這陣子並未接獲有其他港人被滋擾、恐嚇的事件，但他們很清楚這些有心人士確實存在，“我們相信台灣的法治，但還是要謹慎、警惕”。她也提到，不論是“保護傘”或是銅鑼灣書店，都會是顯著的目標，“就像香港支持民主派的‘黃店’一樣”。

香港“反送中”抗爭者義務律師黃國桐開設的“保護傘”餐廳，19日開始試營運，提供來台尋求庇護的香港“反送中”抗爭者自食其力的機會。銅鑼灣書店則預計於4月25日在台北中山區重新開幕。

不料，林榮基昨天接獲一封律師函，稱“銅鑼灣書店有限公司”已在3月初被註冊，要求他不得繼續使用相關店名；今天上午他在書店附近用餐又遭不明人士潑漆，讓他質疑這一系列作為是中共勢力的恐嚇。

該報道稱，事實上，從去年香港爆發“反送中”事件以來，港人在台灣遭騷擾事件頻傳。例如各大專院校聲援“反送中”的連儂牆遭破壞、香港學生遭統派人士辱罵、香港歌手何韻詩來台也遭人潑漆等。

除此之外，香港民主派人士去年來台出席活動，也不時有統派團體在周邊滋擾。

就前香港銅鑼灣書店店長林榮基今天在台北市中山區遭人潑漆，台北市議員林亮君表示，類似狀況層出不窮，疑有組織刻意犯案。警方指出，已在林榮基的書店外設巡邏箱，並積極調查。

林榮基來台後決定在中山區重開書店，新書店將於25日對外營業。林榮基今天上午近9時許在台北捷運中山站附近咖啡廳用餐時，突遭2名頭戴帽子、目視約30歲男子潑灑紅漆後逃逸，林榮基事後報警。

中山、大同區無黨籍台北市議員林亮君接受媒體電話訪問時表示，近期在台北市類似狀況層出不窮，例如香港歌手何韻詩去年9月來台參加台港大遊行時，遭統促黨成員潑漆等，懷疑背後有組織刻意犯罪，要求北市警局嚴查。

她說，林榮基遭潑漆、舊店名也被註冊，顯示有對岸勢力進入台灣，滲透許久，就是要恐嚇在台灣追求民主、自由的香港人或中國人。林榮基被攻擊，某種程度是與政治立場有關，要求警方前往設置巡邏箱。

據林亮君另在社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁提到，林榮基在香港已失去言論自由，在台灣難道要因政治立場被攻擊，不能讓這種事發生，台北市警察局中山分局已着手處理，並同意加設巡邏箱及積極調查，若背後有組織涉及犯罪，警方一定要嚴辦。

該報道稱，轄區台北市中山警分局表示，經評估後，此處已發生治安事件，依程序可設置巡邏箱，決定今天在林榮基的書店外及書店所處大樓各別設置巡邏箱，員警會到場巡查，警方也會積極追緝潑漆嫌犯。

報道引據警方調查了解，林榮基今天上午8時50分獨自在北市中山區中山北路一段巷弄內的咖啡店用餐時，突然遭一名身穿深色衣褲的不明男子上前朝他潑漆，造成他頭部和衣褲都是紅漆污漬，但幸未受傷，犯嫌案發後立即徒步逃離現場。

根據案發現場監視器畫面可看到，身穿深色衣褲的不明男子先在咖啡店附近徘徊、觀望，隨即便走到林榮基身邊朝他潑灑紅漆，隨即徒步逃離現場，全身滿是紅漆的林榮基立即緊追在後，但仍讓犯嫌逃逸。

據該報道稱，林榮基下午作完筆錄後受訪表示，目前全案交警方處理，並說“台灣警察是這樣（手勢比贊），香港警察是這樣（手勢比倒贊）”，同時也感謝各界關心。

媒體關心案發原因是否和25日將在台北重開書店有關。林榮基說，可能和這個有關係，但書店將如期開幕，“沒問題”，但對“銅鑼灣書店”名稱註冊爭議一事，則說往後再談。

據林榮基提到，自己幾乎每天都到同一間店去喝咖啡，認為犯嫌事先觀察過他的日常作息，懷疑對方今天是事先埋伏犯案，但自己並未受傷。

針對此案，警方目前正積極調閱監視器以釐清犯嫌身分，目前暫鎖定兩嫌追緝，全案將朝涉恐嚇、毀損、傷害、強制和妨害名譽等罪嫌偵辦。

據中央社說，林榮基25日將在台北中山區南京西路重開書店，但日前卻接獲一家律師事務所發函，聲稱接受3月初註冊的“銅鑼灣書店有限公司”委託，要他不得使用“銅鑼灣書店”名稱。他稍早受訪表示，昨天才收到律師函警告店名已被註冊，今早就被潑漆，恐嚇意味十足，“開個書店就要恐嚇，真的很荒謬”。