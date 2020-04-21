日本官房長官就“金正恩健康惡化說”表示繼續收集信息

就美國CNN電視台報道的朝鮮勞動黨委員長金正恩病危一事，日本官房長官菅義偉在日本時間21日上午的記者會見中表示：我們已知道了這一報道，我們將繼續和美國緊密合作，收集相關情報，並進行分析。

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據美國CNN電視台當地時間21日報道，有消息稱：朝鮮勞動黨委員長金正恩在手術後處於危篤狀態。

4月15日，是金正恩的祖父、原朝鮮國家主席金日成誕辰108歲的紀念日，但是朝鮮方面沒有報道有關金正恩的消息，金正恩也沒有出席紀念活動。

據韓國主要由脫北者運營的專門研究朝鮮的網站“每日朝鮮”(Daily NK)援引朝鮮國內匿名消息人士的話說，金正恩4月12日在朝鮮平安北道妙香山地區的一家金氏專用醫院“香山診療所”里接受心血管系統手術後，正在附近的“香山特閣”療養。金正恩最後一次公開露面是在4月11日主持勞動黨中央政治局會議，據報他隨後前往醫院。

韓國統一部21日在回答記者提問時提及CNN的報道並指出：看到有關〔金正恩健康異常〕的相關報道，我們正在注視相關事項。美國正在關注有關金委員長健康異常說的報道，而統一部目前並不掌握能夠確認的事情。

而韓國總統府發言人的姜珉碩21日對記者指出：現在在朝鮮內部沒有特別異常的動向。

據韓國聯合新聞21日報道：韓國總統府高官對聯合新聞說：“金委員長現在和親信們在地方逗留”，“沒有把握證實他健康異常的特別動向。”