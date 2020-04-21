法國媒體：不知去向的金正恩

朝鮮領導人金正恩“神秘失蹤”引發法國媒體的關注。《費加羅報》相關標題為“金正恩神秘失蹤”。LCI新聞網上刊出的標題為“不知去向的金正恩”。《觀點周刊》提問道：“朝鮮領導人金正恩怎麼了？”《世界報》的標題為“金正恩手術後病危了？"各大媒體對他缺席紀念爺爺、朝鮮國父金日成誕辰108周年的“太陽節”活動表示費解。

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LCI新聞網上表示，金正恩以前也有不公開露面同類情況，那曾是2014年。根據韓國情報機構的消息，消失了近6個星期的金正恩忽然拄着拐杖視察平壤的一個住宅項目，情報機構表示，當年因為他左腳接受了手術治療，正在恢復當中。

LCI網站表示，此次是否有法國醫生的參與不得而知，但醫術高超的法國醫生經常被“邀請”到平壤看心電圖、去給神秘的人做手術。但多數情況是法國醫生根本不知病患的真實身份。

2008年12月11日，《費加羅報》曾刊出一篇題為《守護在金正日病床邊的法國醫生們》(Ces médecins français au chevet de Kim Jong-il)的文章。此篇文章表示，法國醫生從1990年初開始就時不常被派往平壤給高層看病，但長年以來，醫生都守口如瓶，誰也不願意多嘴給自己找麻煩。而在此篇報道中，兩名醫生回述了他們穿梭巴黎-平壤的一些經歷。

已經退休的神經外科醫生伊夫-博安(Yves Bouin)回憶道，2004年春，他忽然接到法國情報部門打來的電話，情報部門以為他手中有金正日HIV抗原檢測血樣，他表示，金正日曾被懷疑患有艾滋病。《費加羅報》寫道，醫生博安在巴黎還給金正日的同居伴侶高英姬(KoYoung Hee)做過手術，當年查出她患了癌症。

神經外科醫生伊夫-博安還表示，他和妻子曾四次前往平壤，給重要人物看病。他們駐的旅館和金正日的住家之間有地下通道，以便不引起別人的注意。法國醫生回憶說，一有問題他們就給我打電話，不是要更換人工心臟瓣膜就是要肝素。

朝鮮駐聯合國代表Tchoë-il是法國醫生和這些神秘病患之間的“牽線人”，他的法文很過關，為朝鮮領導層獲得一流治療穿針引線。巴黎聖安妮醫院神經外科的外科醫生弗朗索瓦•格紮維•魯（Francois-Xavier Roux）也給金正日看過病。他對《費加羅報》記者表示，金正日中過風，但並沒有給他手術。博安醫生還告訴媒體，他感覺是金正日掌控着國家的一切。但他也不便多說，因為都是些醫療秘密。神經外科醫生伊夫-博安還是前法國外交部長、無疆界醫生組織負責人庫什內的好朋友。

在金日成年代時，朝鮮高層就已經多次邀請法國醫生遠程到平壤給他們看病。《費加羅報》報道：1991年11月，金日成心力衰竭。駐聯合國代表Tchoë-il本來想請瑞士醫生，遭到拒絕之後，在里昂醫院找心臟病專家。

神經外科醫生伊夫-博安(Yves Bouin)回憶說，有一天，朝鮮駐聯合國代表Tchoë-il向里昂醫生展示了一位需要植入心臟起搏器的心電圖，但這名患者是誰，他一直不願意透露他真實的身份。

10天後，外科醫生攜同他妻子、麻醉醫生和一名護士乘專機首先趕赴日內瓦。他們在日內瓦看到朝鮮外交官向國內運送10多個超大的箱子，都不需要檢查，通過了飛機場專用出境通道。而到了平壤，法國四名醫護人員才知道箱子里裝着350個心臟起搏器，價值1百萬法郎，摺合65萬歐元。

到朝鮮後，法國幾名醫生給15名年輕軍人植入了起搏器後。剛剛做完艱難的手術，朝方突然表示，手術還沒有完畢。還有一個人需要同類手術，但他的年齡大一些。法國醫生不便多問照做了。回到法國後才知道，那為年齡大的患者就是金日成。

幾年後，金日成從馬上摔下來，頭部受傷、腦出血。兩名朝鮮外交官來到巴黎一家醫院，要求法國醫生立即趕往平壤。但朝方並不講明實情。不告訴他們病患是誰、也不告訴他們病情是否嚴重。

朝鮮外交官編瞎話說是一名科學家病重，又借口腦溢血圖片忘在平壤了，讓法國醫療隊專門跑一趟。而到了平壤，法國醫生見不到病患，只看到了病例。

朝鮮方面一次不行就再請另外的腦神經外科醫生，查證一下前面的醫生是否在騙他們。此一做法顯示了對他們的不信任。

神經外科醫生伊夫-博安(Yves Bouin)回憶說，有一次他被請到平壤給某人做手術。平壤方面先讓他的妻子返回法國，把他一個人留下來。隨後，他給10幾個人做了腰椎的手術，和往常一樣，他也不清楚所有病人的真實身份。但讓他害怕的是，平壤當局把妻子和他分開，他一時擔憂這個政權會讓他無緣無故地失蹤。他告訴《費加羅報》記者，現在回想起來，他還會被嚇得出冷汗。