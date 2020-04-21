美媒曝金正恩病重 中韓否認 仍撲朔迷離

朝鮮領袖金正恩病重消息甚囂塵上。中共中央對外聯絡部的一位官員今天匿名表示，朝鮮領導人金正恩據信不是病重。韓國總統文在寅的安全顧問文正仁稱，他未聽說任何金正恩健康情況的消息。

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據路透社今天報道稱，中共外聯部消息人士指朝鮮領導人金正恩據信並非病重。

中共中央對外聯絡部的一位官員周二對路透表示，朝鮮領導人金正恩據信不是病重。此前有媒體報導了金正恩的健康狀況。

路透社說，鑒於此事的敏感性，該官員拒絕透露身份。中共中央對外聯絡部是與鄰國朝鮮打交道的中國主要機構。

法新社報道稱，金正恩健康引揣測，但首爾淡化病危說。

朝鮮領導人金正恩健康情況引發媒體關注後，韓國方面淡化有關金正恩病情嚴重的說法。

由脫北者經營的「每日北韓」（Daily NK）線上媒體表示，金正恩本月稍早接受心血管治療，並在平安北道的別墅休養。

法新社說，目前此內容無法獲得證實。

事件引發廣大臆測，是因美國有線電視新聞網（CNN）引述美國官員稱華府正「監控情資」，說金正恩「手術後情況危急」。但CNN也沒說「情資」為何。

據韓國總統府青瓦台發言人透過聲明表示：「我們沒有什麼可證實的，截至目前也沒有在朝鮮內部偵測到特殊行動。」

法新社稱，就金正恩傳動手術，韓國專家指勿太早下定論。韓國青瓦台說沒有在北韓偵測到異常動態，連金正恩有沒動過手術都無法證實。南韓總統文在寅的安全顧問文正仁告訴法新社，他未聽說任何金正恩健康情況的消息。

據分析家表示，應對「每日北韓」的消息謹慎看待。

脫北者出身的首爾研究人員安燦一（Ahn Chan-il，音譯）表示，心臟手術需要先進醫療設備，只有平壤有這類資源，轉到其他地方進行手術「毫無道理」。據他說：「當下什麼都沒有證實，還不到對他情況下定論的時候。」

共同社今天報道，美國CNN電視台20日援引美情報部門人士的話報道稱，有消息顯示朝鮮勞動黨委員長金正恩接受手術，陷入危重狀態，相關部門正予以關注。該消息的真偽不得而知。另一方面，韓國總統府相關人士21日向韓國媒體稱“金委員長的身邊沒有特異動向”。韓國總統府發言人也稱沒有發現朝鮮內部異常情況。

據CNN稱，該手術與新型冠狀病毒無關。金正恩在迎來已故金日成主席誕辰108周年的15日的“太陽節”並未露面，有說法稱其健康狀況令人不安。

該報道說，日美韓正在加緊收集情報。

路透社也於21日援引韓國媒體的報道稱，金正恩12日接受了心血管相關手術。據稱消息來源不明。

朝鮮國營媒體12日報道稱金正恩11日出席了在平壤召開的黨政治局會議，此後他沒有在公開場合露面。

據共同社消息說，2011年12月金正日總書記去世後，金正恩成為朝鮮最高領導人。從2012年至去年，金正恩連續八年在太陽節訪問了安放有金日成和金正日遺體的錦繡山太陽宮，但今年僅有幹部訪問的報道。韓國情報部門稱，金正恩2014年曾接受過左腳踝囊腫摘除手術。據稱當時由歐洲的醫生執刀，從當年9月至10月的約40天期間關於金正恩動向的報道中斷。