韓高官指金正恩“接受心血管手術”應該是真的

朝鮮領導人金正恩今天傳出健康狀態不佳消息，引發媒體關注，韓國國會外交統一委員會委員長尹相現認為，金正恩“接受心血管手術”的說法應該是真的。美國媒體指金正恩心臟手術情況危急。中國官方今天稱看到了報道，但指不知消息來源。

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據路透社今天報道稱，中國看到了金正恩病情的消息，外交部發言人說，但不清楚來源。

中國政府周二表示，知道有關朝鮮領導人金正恩病情的報導，但並不知曉其消息來源，對於中國是否掌握相關情況的信息，中方不予置評。

中國外交部新聞發言人耿爽在例行新聞發布會上作出上述答覆，沒有做進一步解釋。

該報道稱，有媒體指金正恩已接受心血管手術，美國有線電視新聞網(CNN)援引一位直接了解情況的美國官員報道稱，華盛頓方面正在關注有關金正恩術後病情危重的情報。兩名韓國消息人士否認CNN的報道，另有一名中國消息人士表示他們不相信金正恩病情危重。

據中央社引述消息說，金正恩疑接受心血管手術，韓國議員稱應是真的。

朝鮮領導人金正恩今天傳出健康狀態不佳消息，引發媒體關注，韓國國會外交統一委員會委員長尹相現認為，金正恩“接受心血管手術”的說法應該是真的。

據韓聯社，尹相現今天在國會接受媒體採訪表示，根據“一些北韓核心人士”的說法，有些人說金正恩是接受腳踝手術，有些人說是因為2019冠狀病毒疾病而在妙香山居家隔離，有些人則說沒有到情況危急那麼嚴重。

尹相現並未明確指出這些北韓核心人士的身份，僅說明“不是政府情資，而是最了解朝鮮情報、最核心的人”。

對於金正恩健康狀態眾說紛紜，尹相現認為“接受心血管手術”的說法很有可能是真的。他指出，金正恩在2年前就曾接受過一次心血管手術，而原為勞動黨中央宣傳鼓動部副部長的金正恩胞妹金與正，近期轉任黨組織指導部副部長，很可能是被當作金正恩後繼者來培養。

該報道說，美國有線電視新聞網（CNN）引述美國官員報道稱，金正恩“手術後情況危急”，華府正密切監控；但青瓦台則表示，沒有偵測到朝鮮異常動態，連金正恩是否有動手術都無法證實。

尹相現說，考量平壤現況與其他軍事面狀況，“從各種我得知的情報來看，肯定有些什麼”。此外，尹相現表示，外交統一委員會22日將召開非公開的緊急座談會，外交部長康京和、統一部長金煉鐵都將出席，討論韓美防衛費及朝鮮相關議題。